食環署所有街巿即日起提早晚上7時關閉作消毒　熟食中心維持不變

本港新冠肺炎疫情嚴峻，不同場所亦出現確診個案。食物環境衞生署今日（4日）公布，因應疫情發展，轄下所有街巿會於今日起每日提早一小時於晚上7時關閉，直至另行通知，以便持續加強街市內的深層清潔及消毒工作。

然而該署指，考慮到巿民購買外賣食物及營運需要，轄下熟食市場及熟食中心的開放時間會維持不變。而小販市場，包括裕民市集、鱟地坊小販市場及油麻地臨時玉器小販市場則會於每日不遲於晚上7時關閉作深層清潔消毒。



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食環署表示，在深層清潔消毒工作進行期間，該署人員會為有關街市及小販巿場公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求有關街市及小販巿場檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。食環署亦會安排在有關街市及小販巿場附近範圍街道進行清洗消毒。該署強調，已就街巿開放時間聯絡販商業界，並取得其支持及配合。

雖然熟食市場及熟食中心開放時間不變，不過該署指會密切留意有關場地情況，因應當天場地與新冠肺炎個案的關連，按實際情況及需要調整個別場地的開放時間作深層清潔消毒。

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食環署強調，因應疫情發展，已加強街市、熟食市場及熟食中心公用地方及設施的恆常清潔及消毒工作，包括廁所、自動扶手梯、升降機、樓梯扶手等的清潔，每天定時使用稀釋家用漂白水消毒。

另外，在機電工程署的協助下，該署已在去年完成檢視街市、熟食市場及熟食中心的換氣量，並按需要安裝空氣淨化設備，現時正跟進在食環署街市、熟食市場及熟食中心的自動梯扶手帶安裝紫外線UVC消毒裝置。當局亦為街市、熟食市場、熟食中心檔戶及小販持牌人與登記助手等派發快速抗原測試包，在有需要時作檢測之用。

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