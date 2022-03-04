疫情｜司法機構除緊急申請　下周起聆訊延期　部份案件仍繼續審理

本港第五波疫情嚴峻，司法機構今(4日)宣布，因應疫情最新發展，原定於3月7日至4月11日期間，在所有法院和審裁處處理的聆訊，一般將會延期。但法庭仍會處理緊急案件和申請。法庭亦可根據案件的個別情況，繼續審理案件，或處理答辯和判刑。而一宗正在審理的串謀謀殺案，法官亦表明下周將會繼續。



已排期上訴案件將繼續

司法機構在新聞稿指，已排期在3月7日至4月11日處理的案件，一般將會押後。但法庭仍會在該段時間，處理部份案件或申請，如已排期在3月7至18日、在上訴庭處理的刑事案件，或上訴許可申請，則會繼續進行。

緊急及保釋申請仍會開庭處理

法院仍然處理緊急的申請和保釋申請，裁判法院亦會處理涉及還柙被告的首次提堂案件，及俗稱「八日」的保釋覆核。

此外，已經進行的審訊或聆訊，亦可在法官指示下，繼續進行。法官亦可根據案件的個別情況，處理答辯、判刑和開審案件，或以書面或遙距方式處理。

同時，終審法院、高等法院、區域法院和家事法庭的登記處，亦會處理緊急，或涉及時限的申請。

高院串謀謀殺案審訊將繼續

此外，高等法院審理一宗串謀謀殺案，陪審團將於下周一退庭。有辯方的代表大律師引述報道，指法院將會於下周一起會暫停運作，直至4月11日。審理的法官李素蘭今午稱她仍未獲告知此事。但她已向陪審團表示，若下周一起法院暫停運作，本案仍會繼續，著陪審團到法院。

法官並透露，在辯方同意下，若屆時被告未能出席，仍會在被告的大律師代表下繼續處理案件。