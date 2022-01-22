疫苗氣泡｜法官2.16前須打針方准入法院　暫不涵蓋律師、市民

政府大樓和辦公室下月16日起實施「疫苗氣泡」，要求所有進入辦公場所的政府僱員必須接種一針疫苗，否則禁止進入，門卡將自動失效，並視為「無故曠工」；持續缺勤者將面臨紀律處分，重則革職。



司法機構回覆《香港01》查詢時表示，將參考政府的「疫苗氣泡」防疫措施 ，於2月16日起，要求法官及司法人員和司法機構職員在進入司法機構辦公室時須符合「疫苗氣泡」規定。現階段不涵蓋其他法庭使用者和市民，換言之，屆時律師、到場旁聽的市民等毋須證明已接種疫苗，仍可進入法院。



98%司法人員已接種首針疫苗

司法機構表示，現時有98%司法機構人員已經接種至少一劑新冠疫苗。司法機構目前沒有計劃要求進入法院大樓的各類法庭使用者及其他市民符合「疫苗氣泡」規定。司法機構會繼續留意疫情變化，在平衡公共衞生及維持法庭正常運作的前提下，適時推行合適的措施。

按照政府做法，2月16日仍未接種新冠疫苗的政府僱員將無法進入辦公地點，會被視為缺勤，若缺勤情況持續，將會按紀律程序處理，最嚴重可被革職。