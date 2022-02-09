疫情｜再增12警員染疫　中大9員生確診　足跡遍及眼科醫院、威院

新冠病毒第五波大爆發，警務處今日（ 9日）表示，再有12名警員和2名文職人員初步確診，分別於警察總部、觀塘警區、中區警區、中央交通違例檢控組、西區分區、深水埗分區、落馬洲分區、水警西分區及警察體育遊樂會工作，他們的最後上班日分別是1月28日至昨日。

區域法院一名後勤職員亦中招，她周一（7日）最後上班，日常工作無須接觸法庭使用者和市民大眾，區院今日會消毒、清潔，明日（10日）的聆訊會如期進行。

另外，中文大學亦表示，過去7日共有9名職員和學生染疫，包括眼科職員、醫學院職員、醫學院內外全科醫學生，足跡除大學校園外，亦涉及眼科醫院和威爾斯親王醫院。



警察總部。（資料圖片）

有染疫警務人員任職警察總部

染疫的12名警員和2名文職人員年齡介乎26至53歲，分別於警察總部、觀塘警區、中區警區、中央交通違例檢控組、西區分區、深水埗分區、落馬洲分區、水警西分區及警察體育遊樂會工作。

涉事14人早前獲安排接受病毒檢測，分別在昨日（8日）和今日對病毒呈初步陽性，他們過去十四日沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他們最後上班日期為1月28至昨日。

警方強調，高度關注事件，並要求曾與染疫職員可能有緊密接觸的人員，按衞生署指示獲安排接受病毒檢測、染疫職員的工作範圍已清潔、消毒，並再三呼籲同袍注意個人衞生、減少社交接觸，又強調會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

司法機構表示，一名在區域法院負責後勤支援工作的員工初步確診，她周一最後上班。（資料圖片）

區域法院後勤員工初步確診 明日案件如期聆訊

司法機構晚上亦表示，一名在區域法院負責後勤支援工作的員工初步確診，她周一（7日）最後上班，日常工作並不需要接觸法庭使用者和市民大眾，工作時均有佩戴口罩及遵守社交距離措施。

當局指，正待衞生防護中心就受影響員工和法庭使用者的檢測要求發出指示，而在此期間，已採取應變採施，包括今日內完成區域法院內相關辦公室和公眾地方的特別清潔和消毒工作，以及安排在染疫員工附近工作的員工分批進行檢測。

司法機構強調，區域法院會繼續如常運作，明日的案件亦會如期聆訊，但區域法院登記處繼續如早前公布縮短辦公時間。

荔枝角收押所。（資料圖片）

懲教署亦指，晚上得悉，一名35歲文職人員初步確診，他昨日最後上班，目前正居家隔離，等候入院，他最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。他上班期間一直有進行體溫探測。

另外，中文大學亦表示，接獲通知，周日（6日）至今，共有6名員工及3名學生確診，分別涉及教育學院職員、眼科職員、醫學院職員、醫學院內外全科醫學生、伍宜孫書院職員、日本研究學系職員、建築學院學生，以及信息工程學系學生。他曾在1月27至2月6日到訪學院、威爾斯親王醫院，以及香港眼科醫院等。

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