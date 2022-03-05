疫情｜許樹昌料全港15％人染疫必繼續上升　倡受感染長者盡快隔離

本港第五波疫情嚴峻，感染人數持續上升。香港12歲以上疫苗接種率已達89.9%，第一劑接種逾600萬劑，即使3至11歲小童亦有四成已完成接種。惟本港疫情尚未減緩，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近期屋邨圍封強檢，有約10％至20％人確診，估計全港或有約15％人已感染，確診數字一定繼續上升。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，促長者盡快打針。他認為，港府要訂立目標，在兩周內要到全港1,000間院舍為院友接種疫苗。至於小童接種疫苗方面，劉指，3至5歲小童打復必泰未有期，即使美國亦未開打。



許樹昌預計，確診數字一定會繼續上升，指身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率亦為10％至20％，中間數都料全港約15％人士感染。他說，有其他專家估計3月疫情會達頂峰。

許樹昌指，身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率亦為10％至20％，料全港約15％人士感染。（資料圖片）

院舍難完全零風險 倡受感染長者盡快隔離

政府昨日公布，有約七成院舍有人確診，許認為感染的長者要加快分流到青衣方艙醫院，或啟德及落馬洲的隔離措施，「有冇感染要盡快分開」。他指，大半安老院舍都有員工確診，或要考慮員工確診後3至5日，「快速測試跌到冇咁滯」時，就恢復工作。許指，現時難以做到「totally risk free（完全零風險）」。

劉亦促政府進快為院舍長者接種疫苗，認為應訂立目標，於兩個星期內派外展隊到齊1,000間長者及殘疾院舍，為長者盡快接種疫苗。

研為免疫缺陷小童打第三針甚至四針

至於兒童接種疫苗方面，有聽眾問到小朋友接種首針科興疫苗後，第二針可否轉打復必泰。劉宇隆指，現時政策不容許「溝針」，除非打第一針後出現副作用，但指科興疫苗安全系數高，未有聽聞因有禁忌症，而轉打另一種疫苗。

劉又認為，未來小童若需打第三針，屆時相關安排就容後再談。他續指，現時正與兒童醫院等，推進為免疫缺陷小童打第三針甚至四針。

3月4日，行政長官林鄭月娥（右一）與國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授（左二）率領的內地專家團會面。（政府新聞處）

許︰香港人口密度高 難將所有患者集中一間醫院

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年昨表示，在疫情於武漢爆發後，醫護人員總結出集中患者、集中專家、集中資源、集中救治的「四集中模式」，建立定點醫院收治重症和危重症患者，集中最優質的醫療資源進行治療。

許樹昌表示，香港某程度已正在做，各區公立醫院聯網都有龍頭醫院處理重症患者，正發揮有關作用，不過香港人口密度高，要把所有患者集中在一間醫院未必可行，香港行全科醫院制度。