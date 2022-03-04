疫苗通行證｜12至17歲青少年滿6個月未打第二針　通行證4月底失效

疫情持續，政府上月24日起推行「疫苗通行證」，未打針市民無法前往多個場所。政府今日（4日）公布，會因應5至17歲兒童及青少年接種疫苗的更新安排，調整「疫苗通行證」下適用於12至17歲組別的新冠疫苗接種要求。



其中，在4月30至6月29日、即「疫苗通行證」第二階段，12至17歲人士如已接種第一針已滿六個月，須接種第二針才可繼續使用「疫苗通行證」。



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未成年居民打二劑疫苗間距縮至8周

當局指，參照專家建議，5至17歲的兒童及青少年接種第一劑與第二劑復必泰疫苗的間距由12星期縮短至8星期。12至17歲的青少年若已接種兩針科興疫苗或復必泰疫苗，應分別在第二針後三個月及五個月，盡快接種第三針。

因應上述安排，當局調整「疫苗通行證」下適用於12至17歲青少年的疫苗接種要求。在「疫苗通行證」第二階段、即4月30至6月29日，青少年若已接種第一針、而未滿6個月，他們的「疫苗通行證」仍然有效；若已滿6個月，則須接種第二劑才能繼續使用「疫苗通行證」。

最遲6月30日要打第三劑

到第三階段、即6月30日之後，青少年若已接種兩針、而未滿9個月，其「疫苗通行證」仍然有效；如已滿九個月，則須接種第三針，才能繼續使用「疫苗通行證」。

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政府發言人指，當前疫情非常嚴峻，長者和學童是疫苗接種的重點保護對象。當局更新「疫苗通行證」接種要求，是希望鼓勵學童盡快接種新冠疫苗，進一步提升接種率，為本港建立抗疫屏障，並為未來復課作好準備。當局強烈呼籲仍未接種疫苗的市民盡早接種疫苗，亦促請家長盡早安排為子女接種疫苗。