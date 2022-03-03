袁國勇估算全港院舍僅兩三成院友無染疫　打針時機已過、死亡率高

第五波疫情失控，本港每日有約百名長者因染疫逝世。政府專家顧問、港大微生物系專家袁國勇今日（3日）到西環新萬福護理院視察，估計院內一半院友染疫，無病徵者中，有五分一人陽性。

袁國勇估算，全港院舍中，只有兩三成院友沒有感染，因此打針時機已過，「好不幸今次第五波，我相信老人家需要付出好大代價，死亡數目應該會好高。」



▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



一半人染疫 無病徵者五分一人陽性

袁國勇為長者接種疫苗後向傳媒表示，院舍內有大量長者咳嗽，在進行7次快速測試後，發現當中3人呈陽性，換言之院舍內隨時超一半人已染疫。有見及此，只能選擇並無發燒、咳嗽等無病徵的長者進行快速測試，發現每5人中有1人呈陽性，意味院舍內大部分長者不能接種疫苗。

他建議，長者於感染後3至6個月後再接種疫苗，以增加血液內中和抗體數目。

估算全港院舍僅兩三成無感染 打針前先快測

袁續指，「我開始明白到院舍接種疫苗最佳時機已過」，估計僅餘兩至三成院舍長者未受感染。他建議，應盡快與私家醫護到院舍先進行快速測試，確保長者陰性後接種疫苗。

他直言，最佳提升長者接種率的時機已過，「正如啱啱講，最好時機已過去咗。其實最好就過去8個月，一早打咗就可以避免今次咁大問題。好不幸今次第五波，我相信老人家需要付出好大代價，死亡數目應該會好高。」

▼3月3日 啟德隔離設施興建地盤▼



+ 14

立法強制長者打針的時機已過

袁亦解釋長者接種率低，由於需要院舍、長者及其家屬配合，惟過往市民擔心長者針後感到不適，將影響長者的身體及加重照顧的壓力。但他建議，不必強制長者打針，因自從死亡個案大量出現後，長者已願意接種。他指，戰略性時間已過去，現階段立法的幫助不大，應給予他們選擇的權利。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼

