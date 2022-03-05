疫情｜養和門診為輕症確診者提供治療　視像會診支援在家抗疫病人

第五波疫情嚴峻，為了協助紓緩公立醫院的壓力，陸續有私家醫院為輕症確診者提供服務。養和醫院今日（5日）表示，會維持24小時門診服務，可為輕症確診者提供診治。同時已加強「養和視像會診」家庭醫學門診的服務，並配合藥物送遞服務，可支援在家抗疫的確診者及其緊密接觸者。



養和醫院。（資料圖片 / 羅君豪攝）

為促成公私營的醫療協作，養和醫院表示，已成立專責小組，由副院長統籌，並於上月底，已展開與醫管局商談轉介合適的病人至醫院的安排。本月初，養和已完成兩項轉介予該醫院之癌症病人的緊急手術，稍後待醫管局進一步安排，會陸續接收更多其他類型的病人，如產科分娩、心血管病及及需接受電療或其他治療的癌症病人。

養和醫院門診可為輕症確診患者提供治療。（資料圖片）

養和亦指，現時設有兩間高規格的負壓病房，主要用於需在隔離病室內接受治療的危重病人。因應目前的嚴峻情況，院方已預留特定樓層，讓該院的確診病人得以隔離，並繼續得到診治。本月該院內有數名病人在展開治療後，在常規檢測中發現確診，該院仍盡力照顧這些病人，在他們的病況許可下，讓其完成原定的療程及其他適切的治療。

該院仍維持24小時門診服務，輕症確診患者前往門診求醫，亦會提供診治服務，並已加強「養和視像會診」家庭醫學門診的服務，並配合藥物送遞服務，支援在家抗疫的確診市民及其緊密接觸者。在疫情期間，本院的病理部亦提供核酸病毒檢測服務，以協助減低社區傳播的風險。