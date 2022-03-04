疫情｜醫院殮房爆滿逝者遺體無處安放　機構捐贈環保棺木供存放

第五波疫情嚴峻，多間醫院殮房爆滿，逝者遺體無處安放。有機構獲有心人捐助善款，購買環保棺木，供醫院存放遺體。首批20副環保棺木今天（4日）運抵仁濟醫院 。機構冀藉今次義務工作，為逝者保留一份尊嚴，同時為醫護及病人改善醫院環境。



毋忘愛獲有心人捐助善款，購買環保棺木，供醫院存放遺體。（受訪者提供）

慈善機構毋忘愛指，近來醫院殮房爆滿，逝者遺體有無處安放的情況，聞者心酸。由善長人翁捐助購買的首批20副環保棺木今日已運抵仁濟醫院，供醫院存放遺體。

機構董事高永賢指，環保棺木既輕身、又具足夠承載力安放遺體，並且防水、堅固，適合醫院在非常時期大量使用。而逝者遺體移送入棺後，會利用冷凍設施保存。

高表示，「今次疫情是香港的不幸，看見醫院的情況很艱難，心裏很難受。逝者遺體無處安放，對逝者家屬來說更是雙重打擊。」他稱，團隊會盡力協助妥善處理逝者遺體，希望家屬不要太傷心。

他稱，未來會繼續協助採購更多環保棺木供醫院應急，並呼籲社會各界有心人及有需要醫院主動接洽，團隊將會協助。

▼3月3日 明愛醫院停車場設凍櫃擺放遺體▼

