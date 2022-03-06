疫情｜提早完成隔離和家居檢疫安排　不適用於未打或只打一針人士

第5波疫情持續，政府今日（6日）重申，早前公布感染人士完成隔離和密切接觸者可提早離開社區隔離設施或家居的安排，不適用於未接種或只接種一劑新冠疫苗的人士，以及「居安抗疫」計劃下僅需進行4日家居檢疫之密切接觸者的同住家人。



未有接種或只接種一劑疫苗人士，無論是已入住社區隔離設施的感染人士、尚待入院或隔離設施人士，還是接受家居檢疫的密切接觸者，均須在社區隔離設施或家居進行14日醫學監察，並在滿足相關檢測要求後，方可視作完成隔離或家居檢疫。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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食物及衞生局早前公布，已入住社區隔離設施的感染人士和尚待入院人士若已接種至少兩劑疫苗，將可在檢測陽性後第6天及第7天（目前以接受檢測或接收樣本翌日為第1天；如無接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第1天）進行快速測試。同樣，已接種至少兩劑疫苗的密切接觸者則在接受家居檢疫第6天及第7天進行快速測試。若他們在這連續兩天的快速測試均為陰性，將可於第7天提早完成隔離；另一方面，若他們在這連續兩天的快速測試至少取得一次陽性測試結果，及後可每日進行快速測試，只要連續兩天結果呈陰性，即可提早完成隔離。

為免產生疑問，已接種至少兩劑疫苗的人士只要滿足上述條件，毋須等待同住家人康復或完成檢疫，即可提早完成隔離。若已接種至少兩劑疫苗的密切接觸者在家居檢疫期間，再有更多同住家人檢測陽性，這些密切接觸者須以家中最後一名檢測陽性人士接受檢測或接收樣本翌日為第一天，計算進行快速測試的日數。