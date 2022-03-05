疫情｜港鐵增139員工確診累計2200人　屯馬線多名車長未能執勤

本港新冠肺炎疫情嚴峻，港鐵周六（5日）新增139宗涉及車務、維修員工及承辦商人員確診，在五波疫情中累計出現2,200宗。連同被列為作密切接觸者須檢疫的員工，港鐵形容已對車務運作構成極大挑戰。

港鐵指，因應車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，八條鐵路線，包括東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線等繁忙及非繁忙時段的列車服務已有所調整。由於屯馬線多名車長染疫或被列作密切接觸者而需隔離未能執勤，周六早上繁忙時段的列車班次需要輕微調整，較正常多約半分鐘。



▼3月3日 港鐵服務受影響逐漸擴大▼



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港鐵表示，139名確診員工現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排港鐵已安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以消毒機械人為上述地點進行深層清潔及消毒，同時亦會加強清潔相關地點。港鐵又指，因疫情導致車務人手緊張，而且乘客人數大幅減少，八條鐵路線，包括東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線繁忙及非繁忙時段的列車服務已有所調整。

另外，港鐵表示多個車站的客務中心，亦因為人手緊絀而被迫間竭性關閉。因應港鐵熱線中心有員工確診或需要隔離，服務時間亦由下周三（9日）起稍作調整為星期一至星期五（公眾假期除外）早上10時至下午4時，星期六服務則暫停，直至另行通知。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



港鐵強調，為進一步保障乘客和員工的安全和健康，所有前線員工及與員工一同工作的承辦商人員現時返回工作地點前，亦必須進行快速測試，檢測結果呈陰性才可上班工作。公司除會向員工提供快速測試包，亦會要求承辦商向其人員提供測試包，公司會因應情況提供協助。

港鐵預告，隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多。港鐵會繼續密切注視事態發展，當情況進一步惡化，對港鐵服務造成更大影響，如進一步調整列車班次、短暫關閉個別車站等，會盡快透過適當渠道通知公眾。

▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼

