梁萬年：全民檢測有時機問題　當前重點減重症死亡　倡設定點醫院

內地專家團隊到港多日，專家組長梁萬年周六（5日）接受訪問時表示，全民檢測是手段，並非目的，要看時機和實際問題，必須有周密安排，他目前對是要不要全民檢測沒有概念，要向香港同仁請教，特區政府正在研究。

他又指，「動態清零」並非追求「零感染」；「共存」就要做好控制、防止蔓延。他認為，當下香港疫情仍是快速上升期，應減少感染、重症、死亡。他指內地設定點醫院集中照顧重症病人的方法，醫療效果好，而香港醫管局已着手研究。



▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



+ 5

中央援港防控專家組組長、國家衛生健康委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，周六（5日）接受部份傳媒聯合訪問。

全民檢測要講條件及時機 當局正研究

被問到全民檢測，現在做是否有效，他說難有發言權去說什麼時候推行、怎麼做。他說從科學角度看，「全民核酸檢測是科技手段，並非目的。」目的是儘早識別是否感染，以便儘早治療，追蹤管理密切接觸者，切斷傳播途徑，「純理論看，檢測比不檢測好。」

「但是，做全民檢測有時機問題，和基本條件問題。」他說，現在香港疫情仍在爆發，專家角度看，當前重點仍是「三個減少」（減少感染、減少重症、減少死亡），圍繞「三個重點」（重點人群、重點機構、重點區域），「圍繞這三個重我們確定優先的任務，圍繞這些優先任務，我們看看哪些做了，哪些還沒做，我還有那些差距，要做我的資源如何配置、如何定時間表及路線圖，我以為（認為）這個邏輯是重中之重。」

他補充，「全民核酸檢測肯定是有效的，從科學上來看。但是在現階段，我們有沒有能力、資源來做這個事，是需要綜合考慮的。我也相信特區政府也在研究這個事。有時機的問題，同是也有條件的。你要真正做核酸檢測，是系統性的步驟，不是說檢就檢，有什麼方法檢，誰來採樣，被採樣者如何組織，誰來運送標本，誰來檢測，陽性者、密切接觸者如何管理，這一系列的問題，必須做周密安排。」

他坦言：「現在要不要全民核酸檢測，我現在沒有一個概念。也要向香港同仁請教。」

3月4日，行政長官林鄭月娥（右一）與國家衞生健康委員會新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年教授（左二）率領的內地專家團會面。（政府新聞處）

梁萬年指連日來到多個地方視察，與多個政府部門、專家討論，得到很多現時香港疫情防控的訊息，有助團隊就香港疫情走向、有效防控作建議，並已根據內地對應沙士、禽流感、豬流感等的經驗分享予政府參考。

「動態清零」非「零感染」 而是盡量不感染

梁萬年提到，疫情爆發以來，各國都是根據理念、社會、經濟、人口、文化、資源等，決定策略及總體目標，而中國的理念是以保護人民生命安全及身體健康為先，並以動態清零為方針。

他表示，動態清零並非追求零感染，而是盡量不感染，一旦有感染要盡快發現、識別，採取一系列措施，切斷傳播鍊，保護其他人群。他續指，動態清零的核心亦在於精準及快，一旦晚了，造成持續性傳播，要處理就要花很大的成本、付出更大努力。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



+ 20

與病毒共存 要做好控制、防止蔓延

梁續指，從科學角度，與病毒共存有幾層意思，首先人類始終與各種病原體共存，人類現時的知識與手段無法消滅所有病毒，對現時的新冠肺炎病毒，人類並不具備這種手段。與病毒共存是常態，但關鍵是共存時，病毒不能對人類生命安全及身體健康，造成不能容忍的損害，所以要做好控制、防止蔓延，亦是現時香港面臨的情況。

香港疫情仍快速上升 應以減感染、重症、死亡為先

梁提到，呈報個案並非當日真實染疫的人數，呈報個案數字下滑不代表疫情回落，而現時香港疫情仍是快速上升期。他認為，情況亦比較複雜，18區仍然有持續性社區傳播，人口感染水平較高，而在追蹤感染者活動軌上有限制，認為香港需要一段時間及投放資源才能控制，而在目前有限的力量下，他提出應以三個減少為優先目標，包括減少感染、減少重症、及減少死亡。

他解釋，若然出現大量感染，衍生大量重症，得不到適當救治會有大量死亡病例；而大量感染及重症亦令醫療機構難以運作，繼而影響日常醫療服務。他特別提到，近日香港的死亡病例在攀升，大多是80歲以上長者。就院舍爆疫方面，他建議當局可考慮在院舍採用閉環管理，避免病毒流入院舍。

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



+ 3

醫管局正研究設定點醫院 集中照顧染疫病人

他又提到，加強醫療團隊治療重症、防止死亡方面有兩種做法，一是增設病床，另一種是內地對抗疫情時的做法，設定點醫院集中照顧重症病人的方法，由多個專科醫護組成的團隊照顧。

另外，亦應設立體系，評估哪些病人容易出現重症，要監察他們的情況，一旦有跡象轉差要即時救治。他表示，醫管局已着手研究。在3月5日的疫情記者會，醫管局曾表示，正研究集中定點醫院去處理病人，現時亦已有北大嶼山及天水圍作為定點醫院，分別有460個床位。

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（資料圖片 / 中新社）

香港病毒繁殖率2 若「躺平」則為6至8

梁提到，據香港專家的研究，現時新冠肺炎在港的繁殖率約莫是1.9、亦有研究指是2，反觀一般的新冠肺炎繁殖率是6至8，他認為這代表香港實行的防疫措施有效，絕不能「躺平」、有效要堅持，並稱如放鬆相關措施，否則疫情會有很大變化。

▼3月2日 青衣美景花園第11座圍封檢測▼

