私家醫護周二起訪40院舍為長者打針　林哲玄指強制接種仍需討論

「油尖旺區新冠疫苗接種日」今（6日）在旺角社區會堂舉行，提供科興疫苗接種，有六百多名市民經學校和團體預約打針，包括約五百多名年齡介乎3-12歲的兒童。有家長表示由學校安排接種加強了對疫苗的信心。有份出席活動的醫療衛生界立法會議員林哲玄指，除了與學校合作，未來兩星期會安排醫護人員到40間安老院舍幫長者接種，至於強制接種措施，則仍需討論。



醫療衛生界立法會議員林哲玄說，今日前來接種的人士主要經學校預約，以幼稚園和小學生為主。他又指根據本地數據，疫苗十分安全，世界接種的人數以十億計，所謂擔憂的情況是極少極少，呼籲市民盡早打針。

呼籲已登記了卻臨時來不了的市民取消預約，「放返啲位出嚟」。（鄭子峰攝）

應多提供上門疫苗接種服務

另外，林提到疫情在安老院舍大規模爆發，將會安排醫護人員到安老院舍為長者接種疫苗。至於在安老院舍推行「默許機制」，即長者不反對就代表願意接種，林表示強制措施尚須討論。他建議，要先「拆牆鬆綁」，多提供上門疫苗接種服務，方便長期卧床和難接觸疫苗接種點的人。

林亦提到，除了長者和學童，機構也關注少數族裔的接種率，已積極與相關團體合作，今午會有100個少數族裔學童前來接種。

醫護誠信同行副主席王予婷說：「我地唔會因為佢地染疫而唔去幫啲未接種嘅長者打針。」（鄭子峰攝）

「油尖旺區新冠疫苗接種日」是由醫護誠信同行、油尖旺民政事務處、油尖旺抗疫連線、油尖旺社團聯會、油尖旺健康城市執行委員會合辦，協辦機構為全港抗疫連線。

目標在未來兩周為40安老院提供疫苗接種服務

醫護誠信同行副主席王予婷透露，醫護誠信同行和香港私人執業專科醫生協會計劃於周二（8日）展開兩星期安老院舍疫苗接種服務，目標在19日或之前完成40間院舍的長者疫苗接種。她相信，時間雖然緊湊，但「無嘢係唔得㗎」，機構發出呼籲的一小時內已有超過20個醫生自願參與。

王續指，未來會在每個星期日各區舉辦「油尖旺區新冠疫苗接種日」的同類活動，首三星期主要集中為3-12歲學童打針，另會聯絡學校合作，「應打盡打」。

今日大概有100名3-12歲學童前來旺角社區會堂接種科興疫苗。（鄭子峰攝）

帶6歲女兒前來接種疫苗的李小姐說：「學校都幾進取（pushy），不停發出通告問。」她又指，打針後「症狀會輕擎啲」，鑑於疫情嚴重，覺得有為女兒預約打針來防重症的必要。

另一位家長袁小姐則說：「學校安排我會更加鍾意，安全性高啲。」她指學校幫忙預約增強了她對接種機構的信心，她說網上看到打科興比較適合小朋友，她則接種了三劑復必泰疫苗，擔心復必泰「藥性太強」，副作用大，因此為女兒預約接種科興疫苗。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

