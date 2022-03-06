疫情｜林順潮籲強制長者接種疫苗　指外科口罩不貼臉應改戴N95

第五波疫情失控，本港每日有逾百名長者因染疫離世。身兼港區人大代表的選委會界別立法會議員林順潮今早（6日）於商台節目建議，政府應強制為長者接種疫苗，認為接種率低的長者將殃及池魚，令疫情更難以受控。他亦呼籲市民佩戴高效能口罩，例如N95、KN95、KF94等，指外科口罩的緊貼度不足，依然可傳播或吸入病毒。



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長者不打疫苗將殃及池魚

林順潮表示，Omicron變種病毒的傳播力高，因此以往的手段已不足以應付，認為需採用新戰略，當中包括提升疫苗接種率。他指，雖然現時本港接種率已達九成，但死亡率較高的長者，其接種率仍不到一半，因此他建議政府可考慮強制為長者接種疫苗。「我哋香港好崇尚自由，如果明知長者們冇打疫苗，可能喺疫情下過身，冇理由睇住佢邁向死亡。（佢哋）亦都有機會令疫情難受控制，側邊有人受感染，會殃及池魚。」

建議興建更多方艙醫院

林亦建議盡快興建更多方艙醫院，並鎖定源頭以截斷傳播鏈，包括推行5至7日的全民檢測，以全面「鎖死」病毒；並採用內地的醫療手法，結合中西藥治療；以及統一資訊發放，避免防疫消息「滿天飛」。他亦強調，非常時期應「特事特辦」，雖然現時隔離措施不足，但部份環境不容許家居隔離的患者，如居於劏房的患者必須盡快安排隔離，重症患者則送往醫院，無徵狀或輕症患者則留家抗疫，即學習內地武漢大爆發「分層治理」的方式。

身兼港區人大代表的選委會界別立法會議員林順潮。（何柏佳攝）

口罩兩邊不貼面可傳播或吸入病毒

林亦認為，現時疫情未過高峰期，病毒每3日倍增，須分秒必爭。他提到美國一項研究指，若患者及健康人士身處相同環境，僅佩戴外科口罩，後者將於1小時後受感染；若他們均佩戴N95口罩，後者則於25小時後才受感染。他解釋，雖然外科口罩的過濾率逾九成，但左右兩邊的緊貼度不足，即使戴上口罩仍可傳播或吸入病毒。

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籲市民戴高效能口罩

林建議，市民可佩戴高效能口罩，例如N95、KN95、KF94，讓病毒無法進入口罩內部。市民亦可改良外科口罩，例如「接一接、釘一釘」口罩的兩邊，或再佩戴多一個棉質口罩，令外科口罩更為貼面。他亦提到，已在立法會提倡修訂口罩令，規定市民只要離開便須戴上口罩，包括在辦工室工作及私家車等環境。

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