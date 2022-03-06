疫情｜鄭泳舜稱物資已到但運送緩慢　建議動員失業率高行業派發

第五波疫情失控，內地支援本港提供抗疫物資，包括快速檢測套裝及抗疫中藥。民建聯立法會議員鄭泳舜今早（6日）於商台節目表示，由於政府電話熱線無法撥通，他每日收到200至300宗市民的求助個案。他提到內地供港的物資，由於人手問題，議員辦事處只能像「螞蟻搬家」的方式運送。他建議政府可鼓勵更多NGO組織或其他團體；或動員失業率高的行業，聘請他們派發物資。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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政府熱線難接通 鄭稱日接數百求助個案

鄭泳舜表示，由於市民無法撥通政府衞生署及民政署的熱線，近日不少舊區包括九龍西、油尖旺、深水埗等，均收到不少市民的求助個案，但他每日收到200至300宗個市民電話，當中包括不同的情況，如現時快測申報平台未推出，打工仔無法取得病假；安老院舍爆發後，負責人不知如何安排確診長者等。他更提到兩日前，曾有患者發燒召喚救護車，最終12小時後才到達，認為情況並不理想。

送物資風險工義工團不願擔任工作

政府早前宣布內地供港的抗疫物資，將透過政府部門派發，惟不少市民至今仍未取得。鄭透露，該批物資優先派往確診家庭，惟由於人手問題，議員辦事處只能像「螞蟻搬家」般運送物資。他解釋，由於送物資往患者家中具有風險，辦事處每日均收到同事的確診通知，義工團隊亦不願擔任此工作，他直言：「咁搬法係唔理想。」

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，民政事務局可鼓勵更多NGO組織或其他團體派發物資。（資料圖片）

建議動員失業率高行業派物資

鄭更指，有市民成功致電民政署熱線，獲答覆將轉介社署安排機構派發物資，但鄭說：「我做咗咁耐，未接觸過一個喺社署攞到物資，所以最後嚟晒我哋（辦事處）嗰度。」 他建議，派發物資須「全民動起來」，民政事務局可鼓勵更多NGO組織或其他團體參與，甚至業主立案法團，或物業管理公司一同協助；或動員失業率高的行業，聘請他們派發物資。

憂患者怕手停口停瞞報確診

鄭亦在節目中提到不少問題，如現時核酸檢測中心愈來愈少，然而快速檢測套裝的價格不低，每日檢測對基層帶來經濟壓力。他擔心患者向公司暪報確診，避免「手停口停」，選擇離開家中買藥，甚至繼續上班，增加社區傳播的風險。他建議政府應加強圍封措施，將所有患者送往隔離，避免僅靠市民自行快速測試及申報。

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