消防處快測陽性聯絡專線　半日收逾4000申報　300人正安排隔離

本港社區有大量快速檢測患者正等候隔離，消防處昨傍晚（6日）宣布已推出一個電郵、WhatsApp熱線及微信帳號，方便快測陽性、症狀輕微且有自理能力者透過專線安排送往社區隔離設施。
消防處助理處長(總部) 黃鎮業指，截止今早（7日）8時已收逾4000宗個案，已將逾300個個案交予抗疫巴士，其他個案要更進一步資料確認，認為反應良好。
+4
黃鎮業說，消防處留意到社會有多人，無論是核酸、深喉唾液或快速測試驗出陽性，如病徵輕微可自理，就能使用消防處專線以通訊軟件或電郵，直接聯絡消防處以進入隔離設施。
指揮室已加人手處理個案
他表示，消防處收到個案後會立即處理，將致電予患者確認資料，之後會與社區隔離設施訂房，再轉交抗疫巴士接載，據20多個隔離設施房間空置率分配。他說，因每個個案要逐一電，指揮室已加人手，處理由專線收回來的個案。
疫情｜援港專家：方艙醫院最大限度減少感染 對香港抗疫至關重要方艙醫院患者批評膳食安排 廁所漏水 鄧炳強：會向供應商反映疫情｜內地訪港專家梁萬年今到社區檢測中心、青衣方艙醫院視察消防處推WhatsApp電郵專線聯絡 快測陽性市民可申盡快送社區隔離疫情．3.6｜增3.1萬確診或屬回落假象 消防處推快速測試陽性呈報