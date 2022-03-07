消防處快測陽性聯絡專線　半日收逾4000申報　300人正安排隔離

本港社區有大量快速檢測患者正等候隔離，消防處昨傍晚（6日）宣布已推出一個電郵、WhatsApp熱線及微信帳號，方便快測陽性、症狀輕微且有自理能力者透過專線安排送往社區隔離設施。

消防處助理處長(總部) 黃鎮業指，截止今早（7日）8時已收逾4000宗個案，已將逾300個個案交予抗疫巴士，其他個案要更進一步資料確認，認為反應良好。



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黃鎮業說，消防處留意到社會有多人，無論是核酸、深喉唾液或快速測試驗出陽性，如病徵輕微可自理，就能使用消防處專線以通訊軟件或電郵，直接聯絡消防處以進入隔離設施。

指揮室已加人手處理個案

他表示，消防處收到個案後會立即處理，將致電予患者確認資料，之後會與社區隔離設施訂房，再轉交抗疫巴士接載，據20多個隔離設施房間空置率分配。他說，因每個個案要逐一電，指揮室已加人手，處理由專線收回來的個案。