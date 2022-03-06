疫情｜援港專家：方艙醫院最大限度減少感染　對香港抗疫至關重要

香港第五波新冠疫情嚴峻，首個竣工的中央援建香港方艙醫院（臨時性社區隔離設施）項目——青衣方艙醫院，日前正式接收無症狀或輕症患者。

3月5日，內地援港抗疫工作專班檢測與醫療組專家、國家衛健委醫管中心主任翟曉輝表示，方艙醫院在香港抗疫中起到至關重要的作用，主要目的是最大限度減少感染、最大限度降低重症、最大限度降低病亡率。



方艙醫院作為一種新型公共衛生理念，2020年2月在武漢市首次提出並施行。在建設方艙醫院前，武漢的居家隔離患者，從出現嚴重症狀到進入三級醫院接受重症監護治療，所需要時間長達10天，而方艙醫院大大減少延誤。

方艙醫院極大縮短了患者的就醫時間，大幅度提高了醫療能力。翟曉輝表示，武漢市在3個星期之內建造16家方艙醫院，提供13000張病床。到2020年3月10日，武漢市16家醫院已經收治約12000名患者，並做到患者零死亡、醫務人員零感染。他堅信，武漢方艙醫院35天運行的成功經驗，可以給香港抗疫提供參考。

3月1日，青衣方艙醫院接收首批患者。（新華社）

為了應對香港疫情，中央向香港援建多個方艙醫院，全部投入使用後，預計將為香港提供超過17000個隔離單位。翟曉輝認為，香港的疫情仍處於快速上升期，每天還有大量的新增陽性感染者，中央援助香港建設的方艙醫院，能起到至關重要的作用，「隨着方艙醫院的陸續建成，會有大批滯留在社區的新冠肺炎陽性的患者，尤其是確診病例，能快速地收治到方艙醫院裏」。

翟曉輝介紹，方艙醫院主要是阻斷疫情傳播鏈，並且高效分配醫療資源，所以建設成本低，在最快速的時間內最大程度地為抗疫提供幫助。由於患者的入院診斷相同並且均為輕型或普通型，降低診治的複雜性和強度，因此需要的醫護人員比醫院少，亦能將醫療資源釋放予接收重症與危重症患者的醫院。

對於方艙醫院集中隔離的方式會否引發交叉感染，翟曉輝解釋，方艙醫院發生交叉感染的風險非常低，首先方艙醫院是按照傳染病醫院的設計要求，設置用於感染隔離的「三區兩通道」；其次，方艙醫院收治的大部分是新冠陽性患者；第三，醫護人員都受過專業培訓和訓練，在院內感染防控上有經驗。