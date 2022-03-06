方艙醫院患者批評膳食安排　廁所漏水　鄧炳強：會向供應商反映

由中央援建的青衣方艙醫院投入運作至今（6日），已有逾200多名患者入住。有入住方艙醫院的市民投訴，膳食與「醫院餐」無異，早上只有碎肉粥及麵包，午餐晚餐份量亦不足，所派發的防疫物資欠口罩及搓手液等；環境衞生令人憂慮，廁所長期漏水，四周都有積水，批評「方艙真係醫院咩？講畀外間聽就偉大工程，咪又係隔離營！」此外，有入住者發現女廁竟有尿兜。



有方艙醫院患者形容膳食如「醫院餐」，早餐只有碎肉粥一隻雞蛋。（讀者提供）

每日獲派3枝蒸餾水 食「醫院餐」

青衣方艙醫院本月初投入運作，有上周五入住的市民形容，膳食形同「醫院餐」，昨晨獲派碎肉粥及麵包做早餐，今日就以雞蛋替代麵包，每日午餐及晚餐都是一餸飯盒，對膳食感到失望。

物資方面，他不滿每日只獲派少量物物資，每天雖有3支蒸餾水，但卻沒有口罩，亦沒有搓手液等防疫物資，「這裏全是感染新冠肺炎的病人，由昨日至今連一個口罩也沒有派發，雖然有支援熱線，但這少少基本醫療物資都要每次要才有嗎？」

指男廁淤塞兩天未改善 女廁有尿兜

入住數天，他不滿環生環境欠佳，有男廁淤塞兩日子未改善，廁所持續漏水，積水一直流到外圍，擔心會有傳播風險，諷刺所謂「醫院」等同「隔離營」，「方艙真係醫院咩？講畀外間聽就偉大工程，咪又係隔離營！」他希望營運部門可以改善及提升質素。

方艙每個房間不設獨立廁所及浴室，需共用。網上有圖片顯示，有女廁設有尿兜。

網上有圖片顯示，青衣方艙醫院有女廁設有尿兜。(網上圖片)

民主黨前區議員韓俊賢表示，近日接連收到不少隔離人士求助，對膳食、物資及環境衞生感不滿，有同一個屋苑的市民被分批送往方艙醫院或酒店檢疫隔離，「對佢哋造成好大心理落差，一啲住酒店，但一啲就要入營。」

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼



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鄧炳強：會向膳食供應商反應減少煎炸食品

保安局局長鄧炳強下午到青衣方艙醫院視察時接受有線電視訪問時說，會向膳食供應商反映，「我都留意到，有啲喺度居住嘅隔離人士有啲意見，當然我哋一定會精益求精，會加強清潔同確保有相關清潔物品喺度。食品方面亦聽到一啲意見，可能有時喉嚨不舒服，希望唔想咁多煎炸食品，我哋一定會與食物供應商反映。」

鄧炳強又說，患者可以有免費報紙，小朋友可以有玩具，未來會向患者提供看電影的應用程式戶口。

▼3月5日 第五波疫情下的香港▼

