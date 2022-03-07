消費券2022｜補交資料教學一覽　3.25前須寄表【附連結及電話】

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】財爺陳茂波今日（7日）公布電子消費券2022第一輪派發詳情，電子消費券今次金額加碼至1萬元，但分兩次派，而部份市民的電子錢包帳戶或已失效，又或上次登記的八達通卡已遺失，無法經去年帳戶領取消費券，政府今日已於消費券網站提供表格下載，登記人開設新帳戶後，須於3月25日之前郵寄表格，7日內獲通知。



▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



+ 2

郵費由政府支付毋須貼郵票

電子帳戶已失效、八達通卡已遺失／退回的市民，可到政府消費券計劃網站，下載「更改儲值支付工具帳戶申請表格」。登記人列印後填妥及簽署表格，連同有效的香港身分證副本，須於3月25日前，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。本地投寄毋須貼上郵票，郵費由政府支付。

此外，市民亦可致電消費券計劃熱線185000，以郵寄、電郵或傳真方式索取表格。

下載表格︰按此

▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼



+ 12

登記人不論本人或代理人，須填寫英文姓名、身份證號碼、聯絡電話號碼；並提供新開設的帳戶號碼／特別識別號碼／八達通卡號碼。須注意的是，新帳戶必須為去年領取消費券的儲值支付平台，否則登記則不獲處理。

申請的結果通知，將於遞交表格後7日內，以短訊形式傳送至登記的流動電話號碼。若登記人未領取去年所有消費券，在完成更改手續後，亦可透過新登記的帳戶，領取餘下的消費券。

．支付寶香港（2245 3201）

．八達通（2969 5500）

．Tap&Go「拍住賞」（2888 0000）

．WeChat Pay HK（3929 1666）



▼2021年電子消費券兩期首發情況▼

