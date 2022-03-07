消費券2022｜永久居民2020年4月起曾居港即可袋　移民外國仍可攞

財政局局長陳茂波今日（7日）公布2022年電子消費券計劃，將分兩階階段向合資格市民派發10000元消費券，4月會先發放首期5,000元。指新一輪消費券只會向18歲以上永久居民及新來港居民派發，只要在派發倒數兩年內，起碼有一日在港便合符資格，即2020年4月起曾在香港居住都可獲派，包括已聲稱移民的永久居民，但必須在本地消費。



▼2022年電子消費券計劃▼



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財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，當初設計消費券計劃時，都曾考慮已移民外國的市民是否合資格領取，而申請表中只要求市民指明過去兩年有逗留在香港，沒有定義申請者是否已移民，所以政府需要確保收到消費券人士合乎留港條件，並必需在香港的商戶消費。

她表示，根據去年消費券計劃登記數據，共720萬人合資格領取消費券，最終有630萬人成功領取，她相信有人可能知道自己並不符合資格所以並沒登記，亦可能有人離開了香港，知道並不能使用消費券而不登記，因此措施某程度上有效確保留在香港或香港的居民才可領取。

財政司司長陳茂波表示，入境處並沒有記錄市民是否移民人士，因為香港容許自由進出。市民離港可能是讀書、工作、移居外地、探親等，離港時並不需要向政府表明移民或短暫出行。故根據上次要求，派發倒數兩年內至少需要有一日在港，相信有關要求都做到某程度把關工作。

財政司司長陳茂波又稱入境處並沒有記錄市民是否移民人士，因為香港容許自由進出。（資料圖片/鄭子峰攝）

王最後稱所有資料將會在政府網站顯示，市民有疑問可致電熱線185000。