消費券2022QA︱八達通唔見咗點算　身在海外有無份　答案話你知

財政司司長陳茂波今日（7日）公布消費券詳情，此個陳茂波原構思暑假才派發的「電子糖」，因第五波疫情致環境急劇變化，第一階段5000元大幅提前於4月派。2022年電子消費券資訊熱辣辣又爆炸，《香港01》梳理Q&A，解答市民最關心的疑問。



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問：如何申請消費券？



如果上一輪消費券已登記的市民，註冊帳戶仍有效，「其實乜都唔使做」，不用登記、手續，情況就如收第二期消費券，額外收多一期消費券。

問：如上期帳號失效該如何處理？



原本登記帳號失效，即電子錢包註消咗、遺失咗八達通、或已退八達通到港鐵客戶中心，賬戶不能收錢，要在指定時間更新資料，用同一個平台另一個帳號重新登記。第一階段推出時，容許市民更新儲值ACCOUNT，適用本身ACCOUNT已失效。

今午約2點開始至本月25日，可讓市民辦簡單手續，更新支付工具帳戶資料。市民可於消費劵網站下載或打185000，透過電郵、郵寄、傳真，亦可將更改賬戶表格，連身份證副本，寄去郵政總局信箱185000號，不用貼上郵票。

如遺失八達通，則可透過網上系統更新八達通帳戶，用另一張領取第一階段消費券，下午會在計劃網站搵到連結，填簡單資料，不需再上載身分證副本，提供上年登記參考編號，作為身份認證。如要找回登記編號，可透過去年八達通發放消費劵時的訊息。如已刪除訊息，則可致電熱線185000，回答簡答問題及身份認證，將登記編號發放返去原本的號碼，再用網上方法登記另一張八達通

今午開始亦會在旺角、天水圍、灣仔設了3個臨時服務中心，因疫情中心要通過預約，，亦會有八達通同秘書處職員在，可以下午開始致電185000預約，預約後跟時間到中心職員會提供協助，辦公時間星期一至五上午9時至下午5時，星期六9時至1時，但時間可能會因疫情有影響。

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▼電子消費券2022年計劃常見問題Q&A▼



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問：如何查證去年帳號是否已失效？



一般電子錢包，帳戶長期沒有使用，仍然會有效，市民可致電相關的儲值支付營辦商熱線，消費券計劃網站亦會有電話號碼，確認賬戶是否有效。

八達通方面，有市民會有幾張八達通，忘了去年那一張張登記咗。可以致電八達通熱線，提供八達通號碼，可以確認返，或上返八達通網站或應用程式，輸入八達通號碼可查核是否登記號碼。

問：何時會收到第一期消費券？



發放時間是4月，確實日子會就疫情最新發展，稍後再作公布。

Tap&Go、支付寶、WeChat Pay用戶將一次過收取5,000元消費劵，4月將會收到，有效期為7個月，去到10月31日，有效期較去年長。

八達通方面，將分兩期收收，第一期4,000元將與其他支付工具一樣，於4月同一日收到。5月底至10月底開始，每逢月凹合資格消費4,000元，下個月16日就會自動收到剩餘的1,00元。換言之，最快5月31日或之前合資格使用4,000元後，6月16日就會收到剩餘1,000元，最遲10月31日或之前使用4,000元，就可在11月16日收到最後一期1000元消費券。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼



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問：如何轉用其他平台收取消費券？



現時第一階段不容許市民轉收消費券平台，有需要市民須等待第二階段，市民可根據意願重新選擇。亦會再揀選合適平台，作收取下一階段消費券。現正籌備工作，詳情會再作公布。

問：海外市民會否獲發消費券？



派發倒數兩年內，最少有要一日在港，便可登記領取消費劵。但仍需要在香港商戶消費。

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