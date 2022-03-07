女警涉偷竊並露下體　官信被告長年受精神病困擾　裁罪名全不成立

女警涉於前年在商場偷名牌圍巾及朱古力而被停職，期間又疑再在商場偷竊及當場露下體，案件今（7日）在觀塘法院續審。辯方傳召兩名專家指被告患有驚恐症及空間恐懼症多年，惟治療效果一直強差人意，她亦有使用安眠藥至依賴情況，令病情加劇，導致其自控能力下降，容易作出未經思考的行為。裁判官杜浩成下午就案件作裁決，接納辯方專家的證供，裁定被告罪名全部不成立，當庭釋放。



官指控方未有反駁辯方專家的證供

杜官在裁決時指，控方明知被告劉潔兒(48歲)有長達20年的精神病史，卻未有反駁辯方專家證人的證供，故信納辯方證人洪秉基醫生的供詞，接納被告是因患有嚴重精神類疾病，治療期間有依賴及過量服用安眠藥（Sleeping pill)及鎮定劑（Diazepam）的情況出現，在這兩者影響下才會犯案，終裁定其所有罪名不成立。辯方隨即申請訟費，獲杜官批准。

患驚恐症及空間恐懼症

警察高級臨床心理學家麥詠芬供稱，她以女被告劉潔兒(48歲)2001至2021年間的會診情況撰寫了一份報告，指被告患有驚恐症及空間恐懼症等，第一次於2000年發作，之後病情反覆，治療效果強差人意。被告為家中長女，經常認為自己是家人的負擔，因此她傾向隱藏其病情，依賴以購物及服藥來快速減輕其焦慮，惟這些方法反而加劇其病情。

警方臨床心理學家麥詠芬指女被告劉潔兒自我控制能力低下，此類人傾向在未有思考行為而衝動行事。（劉安琪攝）

曾坐的士時突然跳車

被告於2021年再度被捕前，其情況再度惡化，她曾在的士上因突然想下車而「跳車」，她在Starbucks威脅將自殘等行為，均顯示其自我控制能力低下，而此類人傾向在未有思考其行為所帶來的負面結果而衝動行事。麥最後指出，被告現階段最需要密集的精神及心理治療。

將防盜牌藏於金屬樽

麥在控方盤問下，同意被告不曾向其表示有幻聽問題，亦沒有提及案發時聽有一把聲音叫她取走涉案物品，被告的丈夫亦是直至到本年初才首次提及被告有幻聽。被問及對於被告當日將貨物的防盜牌藏於金屬樽，又兩度為最便宜的貨物付款並偷去較貴的貨物，是否顯示被告明知其行為違法，麥均表示難以作出評論，但指被告自控能力差，她有機會未能明白其行為所帶來的負面結果。

精神科醫生洪秉基指被告劉潔兒服過量安眠藥至依賴情況，令其病情加劇。（劉安琪攝）

過度服用安眠藥產生依賴

精神科專科醫生洪秉基其後出庭作供，指被告因患有驚恐症等病而難以入睡，經常需要服用安眠藥，惟該藥長期服用會產生抗藥性，被告後來須不斷增加服用量才能入睡，最終導致過量及產生依賴。直到最後，服用超過每日建議量的安眠藥不單未能使被告入睡，反而使其出現行為上的問題。

常聽到聲音指其無用

洪續指，被告稱其於2020年仍有幻聽問題，經常聽到有一把聲音指其「無用（Useless）」、威脅會傷害其家人及要求被告自殘等。惟由於被告於2020年入院治療時，曾因病情而遭約束手腳，之後她傾向隱瞞自己有幻聽。另被告曾向洪提及，她當日在Twist偷去兩條頸巾是因她聽到耳邊有人說：「啲嘢屬於你架，攞啦！」對於被告當日在Twist的各種行為，洪同意看上去十分可疑，惟認為若被告真誠地相信該些物品屬於她本人，其行為則屬正常。

女被告劉潔兒，48歲，被控4項盜竊罪、1項管有攻擊性武器罪及1項在公眾地方的猥褻行為罪。指她在2020年12月17日在觀塘apm商場的兩店舖偷頸巾及朱古力；另在2021年6月26日，在牛頭角MegaBox的星巴克咖啡店偷水杯及咖啡，並涉向保安員露下體。

案件編號：KTCC 1158、1159/ 2021