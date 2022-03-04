女警涉偷竊並露下體　夫指妻有精神問題20年　「唔知自己做緊咩」

女警涉在商場偷頸巾及朱古力，保釋期內涉再重犯並向保安露下體案續審，被告的丈夫出庭作供，他指被告原本為人細心關懷，惟過去20年受精神困擾，曾接受多方治療，抑鬱情況原本轉好，惟後來轉至刑事調查科後，工作壓力大，令病情復發，經常「唔知自己做緊咩」，雖服藥控制，卻又出現夢遊及失禁等情況，亦曾出現濫藥情況。丈夫又指，被告的父親與妹妹均為警員，她對涉及案件感蒙羞，更曾想躲在房內燒炭自殺。



女被告劉潔兒，48歲，被控4項盜竊罪、1項管有攻擊性武器罪及1項在公眾地方的猥褻行為罪。指她在2020年12月17日在觀塘apm商場的兩店舖偷頸巾及朱古力；另在2021年6月26日，在牛頭角MegaBox的星巴克咖啡店偷水杯及咖啡，並涉向保安員露下體。

店員指頸巾被竊防盜板未有發警報

女證人劉婉文（音譯）供稱，她在2020年12月於觀塘apm的店舖Twist任副經理，她指涉案的頸巾有掛上防盜牌，若被偷離店舖，門口的防盜板會發出警報。但被告離開店舖時，該防盜板沒有發出聲響。

被告被捕時曾稱偷來自己用

另外，在2020年那次事件拘捕被告的警員28181稱，被告被捕時曾向他說：「我偷來係自己用㗎，一時貪心。」但回到警署錄取口時，被告卻說：「我唔係講呢句。」惟警員未有進一步要求被告澄清。

被告自2001年起受精神問題困擾

裁判官其後裁定案件表證成立，與被告結婚26年的馬姓警長出庭作供，指兩人因被告身體原因一直沒有兒女，被告的父親及兩名妹夫均為警察。被告本是一個細心、關懷他人的人，深受同事及上司愛戴。惟她自2001起受各種精神問題困擾，包括抑鬱症、空間恐懼症及哮喘等。過去20年，被告經常需要到多間接受治療，亦一直要面見警方的臨床心理學家。

轉刑事調查科後抑鬱症復發

馬續指，被告於2016年被調至刑事調查科，工作量及壓力均十分大，原本已好轉的抑鬱症再度復發，經常「自己唔知自己做緊咩」，需依賴藥物控制，卻又因而出現夢遊情況、失禁及大量脫髮，及後更出現幻聽，稱有人想迫害她。被告遂於2018年調回軍裝任職，初時情況有好轉，但不久又惡化，更有一次下班後回家大哭，舉刀揚言要自殺。

2019年有濫藥情況

及至2019年，被告精神狀況惡化，馬發現被告經常到不同診所看病，獲處方很多不同藥物，並偷偷收埋自用，馬始發現被告有濫藥問題，決定為被告申請提早退休，並欲助其「戒藥」。

因犯本案曾想燒炭

後來，被告的情緒因本案被捕後變得低落，因為作為警務人員犯事，對被告而言屬很大的蒙羞，被告因而藏在房間內欲燒炭自殺。不過，被告入住精神科中途宿舍接受治療後情況改善，不再濫藥。馬在作供時提及妻子的病情，多次哽咽落淚，被告聞言亦數度啜泣，不斷用紙巾拭淚。

審訊下周一續。

案件編號：KTCC 1158、1159/ 2021