女警涉偷竊並露下體　拿Lego積木到咖啡店求換水杯　否則割頸自殺

女警涉於前年在商場偷名牌頸巾及朱古力而被停職，期間又疑再在商場偷竊被截時當場露下體。女警否認指控，案件今（4日）在觀塘法院開審。庭上透露，女被告因涉偷竊罪獲准保釋後，有次回警署報到後，她到咖啡店以鎅刀割頸自殺作威脅，強迫店員收她的兩袋樂高積木(Lego)，以換取水杯及沖泡兩杯咖啡，之後又到百貨公司偷背包，遭保安截查時，她即拉起裙子露出陰部。辯方指被告患有重性抑鬱疾患及幻聽等精神疾病，將爭議其犯罪意圖。



首案偷頸巾及朱古力

女被告劉潔兒，48歲，被控4項盜竊罪、1項管有攻擊性武器罪及1項在公眾地方的猥褻行為罪。4罪共渉2宗案件，其中一案指她於2020年12月17日，在觀塘apm商場的Twist店，偷Gucci藍色及黑色圍巾各1條，合共5513元；另在Godiva朱古力店偷1盒片裝黑朱古力、1盒Cube松露朱古力和2盒松露朱古力，合共2666港元。

次案被截露體

另一案指她於2021年6月26日，在牛頭角MegaBox的星巴克咖啡店，偷竊一隻價值210元的水杯，及管有1把鎅刀；她並在同日於永旺百貨偷竊1個價值824元的黑色背囊，及猥褻暴露她的陰部。

店員點貨發現頸巾被竊

控辯雙方同意事實指，在首宗盜竊案中，Twist觀塘店的副經理劉婉文（音譯）點貨時，發現2條Gucci 頸巾不見了，劉查看閉路電視後報警。同月26日，即發現貨品失竊後約9天，劉見被告在店舖外排隊，警員接報到場，發現被告拿著一個裝著6盒Godiva 朱古力的黑色袋。Godiva 觀塘店的店舖經理其後證實，被告只購買了其中兩盒朱古力，餘下4盒未有付款。警員之後就兩件偷竊事件先後2次拘捕被告。

拿兩袋樂高積木到收銀櫃求換水杯

被告於2021年6月26日到秀茂坪警署報道後，晚上約9時到牛頭角的Starbucks分店，突取出刀鋒外露的鎅刀，並把兩袋樂高積木放在收銀櫃上，要求用積木兌換水杯。與此同時，被告揮舞並將鎅刀放在其頸邊，聲稱店員若不把水杯給她，她就會自殺，店員惟有依其所言照做。被告最後再要求店員倒2杯熱咖啡至她帶來的兩個黑色水樽內。

被保安截飮拉起裙子沒穿內褲

被告之後去到附近的百貨公司AEON，購買了2個Adidas背包，但未有為另一個同在手推車內的紫色背包付款，超市保安發現事件並截停被告。被告即變得情緒激動，取出該紫色背包，又突然拉起裙子，並露出陰部，當時被告並未有穿著內褲。被告之後離開，保安從後跟上，被告見狀取出鎅刀稱會自殺。但她在聽到保安警告將報警後，立即放下鎅刀並離開。其後於7月2日，被告在秀茂坪警署再次被捕。

控方欲證被告知其所為

控方表示會傳召Twist的副經理及拘捕警員作供，並會依賴長達65分鐘的閉路電視片段，顯示被告當日的行動，包括移除涉案頸巾上的防盜牌等。裁判官卻指辯方稱被告長年患嚴重性抑鬱，並有幻聽等問題，其案發時的行為並未受其思想所控制，閉路電視片段或未能證明其犯罪意圖。控方回應指，他們將嘗試證實被告當時很清楚自己在做什麼，並對辯方呈上的精神科醫生報告有爭議。

案件編號：KTCC 1158、1159/ 2021