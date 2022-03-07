抗疫｜網購平台調查︰上門理髮搜尋激增1.1萬次　電子遊戲更誇張

第五波疫情失控，市民減少外出到實體店消費，政府收緊社交距離措施下，髮型屋至今已關閉近一個月，最快4月中才重開。

網購平台調查發現，發現大部份商戶深受客戶及收入減少之苦，物流亦為一大擔憂的問題，故有近六成已逐漸將業務轉移到線上，而最近兩個月，平台有關上門服務的搜尋量大幅增加，當中「理髮服務」急增1.1萬次；而留家抗疫的電子遊戲，更劇增約8.1萬次。



▼3月5日 第五波疫情下的香港▼



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活躍用戶按年增兩成 網購需求保持穩定

網上分類買賣平台Carousell表示，本港市場每周的活躍用戶人數於，於今年首兩個月保持平穩，按年增長逾兩成，延續去年底購物旺季的消費熱潮，反映網購需求保持穩定。

不過實體商戶的生意則不如預期，了解第五波疫情期間本地商戶挑戰調查發現，有75%的受訪商戶生意經營受疫情影響，當中包括客戶減少佔73%、收入減少佔43%、物流問題佔42%。

擔憂的問題方面，無法適應社交距離措施、業務無法繼續經營及物流問題分別有逾六成。由於顧客減少及市場不確定因素增加，近六成受訪商戶逐漸將業務轉移到線上，亦有一成通過貸款或信貸增加現金流。

過去兩個月電子遊戲搜尋量增加約8.1萬次

Carousell指，過去兩個月，平台的上門服務的搜尋量大幅增加，例如理髮服務便增加約 1.1萬次、 Zoom補習服務增加約900次。而港人留家抗疫，部分家用設備的需求大增，當中電子遊戲增加約8.1萬次、電腦屏幕增加約2,400次。

▼電子消費券計劃3月7日公布詳情時市面情況▼

