疫情｜澳門母女居民香港回澳確診　二人均爲無症狀感染者

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（6日）公布，兩名由香港回澳門的澳門居民，對新冠病毒核酸檢測呈陽性，判定個案為輸入性新冠病毒無症狀感染者。



兩名女患者分別為4歲及36歲，二人為母女，並於今日在香港乘坐下午4時開出的金巴到澳門，入境時接受鼻咽拭子檢測，結果呈陽性已安排到路環高頂公共衛生臨床中心接受隔離。



澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（6日）公布，兩名由香港回澳門的澳門居民，對新冠病毒核酸檢測呈陽性，判定個案為輸入性新冠病毒無症狀感染者。

母女下午坐金巴抵澳 持24小時檢測險性證明

應變協調中心指，4歲女患者未曾接種新冠疫苗，而36歲女患者曾在2021年4月、5月和12月共接種了3劑國藥滅活疫苗，今日在香港乘坐下午4時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明。而入境時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果呈陽性，已安排到路環高頂公共衛生臨床中心接受隔離。

該中心表示， 兩名患者目前無新冠肺炎症狀，結合其流行病學史、臨床表現及檢測結果，判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者，不列入本澳新冠病毒肺炎確診病例。至今，澳門錄得新冠病毒肺炎82例確診個案和43例無症狀感染者。

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