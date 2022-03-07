消費券2022｜近百長者排隊更新八達通　失卡老翁：驚啲錢被人使咗

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】政府將向市民派發一萬元消費券，財政司司長陳茂波今日（7日）宣布，首輪5,000元會在下月發放，下午隨即有大批市民湧到旺角臨時服務中心更改新八達通登記，高峰期近百人排隊，輪候約一小時才完成。



有長者因遺失八達通，擔心消費券入帳舊卡而被人盜用，亦有登記樂悠卡的長者因已報銷八達通親身到中心處理，批評熱線「打極都唔通」，網上登記手續繁複，「按呢度，又按嗰度，彈嚟彈去竟然彈咗去『登記期已結束』。」



▼2022年電子消費券計劃▼



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大批市民湧到旺角臨時服務中心更改新八達通登記，高峰期近百人排隊，輪候約一小時才完成。（蘇煒然攝）

位於旺角始創中心19樓的消費券臨時服務中心，下午陸續有大批市民到場用新八達通或樂悠卡登記消費券，期間有近百人排隊，有人鼓燥，批評政府鼓勵長者轉用樂悠卡，卻要重新登記消費券，熱線又長期打不通，上網更改又要有舊卡資料，「都唔見咗舊卡，又點樣有舊卡資料呀？」

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「今朝嚟度又叫我打電話，打電話成朝無人聽」

65歲長者王伯因遺失八達通，擔心消費券會入帳舊卡，所以趕到中心登記新卡，「舊張八達通遺失咗，唔上嚟報返，驚畀人拎咗舊卡去買嘢。」他批評政府安排混亂，熱線無助解決問題，「今朝嚟度又叫我打電話，打電話成朝無人聽，要親身上來搞，要當面講清楚，麻煩都要啦！」他預計消費券主要用作日常飲食，「我哋租板間房，食一餐50、60蚊都好貴㗎喇。」

「網頁彈嚟彈去竟然彈咗去『登記期已結束』」

長者馬先生打算用樂悠卡登記消費券，他稱試過致電熱線求助，亦試過上網處理但無果，「打電話十幾次，接通咗喇，又等錄音訊息，話請你繼續打然後收我線，咁點搞啫？」惟有直接上門處理，慶幸人流未如上年般誇張，要排到落始創中心樓下再打蛇餅。

馬先生又指，八達通App指示不清，「好繁複，好多選項，㩒到入登記流程，都無表格畀我填，淨係要我按呢度，又按嗰度，彈嚟彈去竟然彈咗去『登記期已結束』，明明寫住『新一輪消費券』㗎喎，我覺得自己㩒到呢一頁已經好叻，你哋後生都搞唔啦，何況我哋老嘢？」

馬先生續稱，現時手持一張八達通，一張樂悠卡，更新手續相當折騰，「唉，其實我可以唔理，但一時又拎呢張，一時又拎嗰張，唔醒起呢張無消費券又用咗呢張。」他又坦言，長者其實毋須購買太多物品，最希望可以用消費券交租，「本身屋企有電器，又要焗買一個新，飲茶都茶唔到一萬啦下話？」

▼3月7日 財政司司長陳茂波公布新一輪消費券計劃▼



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政府今日表示，使用八達通的市民則可於消費券計劃網站更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取有關消費券。樂悠咭持有人可致電八達通熱線2969 5500辦理相關手續。查詢新一輪消費券計劃可致電18 5000。市民也可以此熱線預約到訪位於旺角始創中心、天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓、灣仔稅務大樓的臨時服務中心，由職員協助辦理更改手續。