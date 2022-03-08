疫情｜快測申報平台啟用　方保僑指助統計確診及分流　有修改空間

政府昨推出網上系統讓快測陽性者申報，資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，該申報平台有助政府統計確診數字及協助分流，但仍有修改空間，包括可否讓市民更改填錯的資料。



方保僑表示，快測申報平台有助政府統計確診數字及協助分流。（資料圖片）

不排除有市民填錯或亂填

方保僑在港台節目《千禧年代》表示，快測申報平台有助政府統計及分流，安排患者到隔離中心、醫院、在家自我隔離，以及知悉是否已康復，認為一個星期建立系統不算太長。如設計上要充分考慮私隱問題，他認為因時間關係只能「盡做」，不排除有市民填錯或亂填，網站亦無法驗證，網站仍有修改空間，但越多考慮，只會越遲推出。

相信網站可處理七至八成用戶

申報者登記後會收到附有連結的短訊，以上載快測結果照片。方保僑認為，並非最好做法，但短期內屬「無得揀」，可透過電話號碼找到當事人，再上載證明文件有助驗證，而非如智方便登記般複雜。他又指，疫情下已採用不同科技，對長者、幼童或對科技無認識人士，已構成數碼鴻溝，相信現有網站可處理7、8成用戶所需，剩餘資源如熱線應留給有需要人士。

新平台靠誠實申報無法知悉資料真偽

政府早前亦推出傳染病公眾平台，何以不能與新平台合併？方保僑認為，前者利用核酸檢測，需親身提交身份證作驗證，並獲取實名制檢測報告，只需填寫相關號碼已有助追蹤，新平台則靠誠實申報，衞生署無法知悉資料真偽，兩個系統未必不可合併，但原理不同。

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