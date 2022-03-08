林緯遜指近日疫情回落屬假象　促盡快分配資源到公立醫院急症室

新冠疫情持續在港肆虐，港府昨推出網上系統讓快測陽性患者申報。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，過去兩三日確診個案回落至兩三萬宗「只是假象」，需連同快測檢測陽性個案，才能評估疫情是否已見頂。他強調，患者有法律責任如實呈報，才可齊心把疫情遏止下來。



▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼

不少市民已放棄核酸檢測 政府公布確診數字未反映實際疫情

林緯遜在港台節目《千禧年代》表示，由於政府承認市民快測檢測結果，故不少市民已放棄核酸檢測，認為每日公布的確診數字未反映實際疫情，過去兩三日確診數字回落至兩萬至三萬宗「只是假象」。他相信計及快速檢測呈陽性個案，才能評估到第五波疫情是否已經見頂。

林指，過往個案追蹤及調查靠人手逐個問，個案大增時難處理，依靠市民提供詳盡資料，包括確診日子、採樣方法、家庭成員、健康狀況、年齡、家中有否孕婦或免疫系統較弱長者等，以便發出隔離令或檢疫令，使患病或處於傳染期人士不會在社區造成進一步傳播。

他又指，即使患者毋須領病假紙，亦有法律責任如實呈報，而非靠誘因鼓勵上報，「每個人在疫情擔當角色抗疫，患者要如實呈報，包括自己患病情況，有何密切接觸者，才可齊心把疫情遏止下來」。

林︰目前推行全民檢測效果將大打折扣

國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，本港當前應集中醫療資源，優先實現「減少感染、減少重癥、減少死亡」目標，尤其是針對老年人等重點人群。

林緯遜認為，目前推行全民檢測有相當大的困難及風險，即使找到大量確診個案，但沒有足夠隔離設施，效果亦會大打折扣。他指，目前應立刻把資源分配到公立醫院急症室，解決大批等候的重症及安老院舍長者問題，提供適當治療，並減少高風險病人出現併發症機會，包括孕婦、長者及幼童。

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼

