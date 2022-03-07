衞生署快測陽性呈報平台Q&A｜快測包非政府認可無留相能否呈報？

【2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統】衞生署今日（7日）下午6時終於啟用網上快速測試陽性呈報平台，平台僅啟用數分數，等候進入網站的人數已達數千，不少快測陽性的市民都想盡快呈報，但若然所用的快速抗原測試品牌若然未受政府認可，能否照樣呈報？在呈報資料時，還有甚麼需要留意？《香港01》總合多個問題，一一為讀者解答。



一按即入呈報網頁：衞生署網上快測陽性呈報平台或輸入網址： http://www.chp.gov.hk/ratp

▼3月7日 網上快速測試陽性呈報平台啟用▼



快測陽性後，要何時呈報？

答：快測陽性當日或翌日需呈報。在3月6及7日快測陽性的人士，最好在今日或明日呈報。但2月26日至3月5日快測陽性的人士，不用急著呈報，可於3月14日或之前呈報。

網上需填報多少資料？

答：呈報人要填寫的個人資料，包括姓名、身份證、住址、工作地點、能收發短訊的電話號碼、疫苗接種情況等，另需填寫同住家人的資料。網上系統列明，在成功進入系統後，只有30分鐘填寫資料，建議收集好資料再到網站呈報。

呈報只需在網上填資料？

答：不，在網上填寫個人資料及同住家人資料後，要等候當局發來手機短訊，再點擊短訊中的連結，上載快測陽性的相片及身份證相片作核實及紀錄。其後呈報人及其同住家人會再分別收到當局發送隔離令及檢疫令的短訊。

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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使用的快速抗原測試品牌未受政府認可，能否照樣呈報？

答：當局未有明確拒絕相關市民呈報，但應知會當局，有機會被抽查進行核酸檢測作核實。當局亦建議市民應使用有核實過的快測產品、或經內地、歐盟、美國核實的產品，相關資料可在衞生署網頁查閱

香港特別行政區衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試

國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單

歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單（只備英文版本）

美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單（只備英文版本）

衞扛署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試。（衞生署圖片）

若已遺失快測陽性照片，是否不能申報？

答：不是，若然你是於2月26日至3月5日快測陽性的人士，可以如常申報，收到短訊需上載快測陽性的相片時，可簽一張聲明告知當局已扔掉快測盒。但建議呈報的人士最好還是保留快測陽性的相片，因當局往後未必再容許呈報人不上載相關相片。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



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不懂得用網上平台呈報，怎麼辦？

答：可致電熱線1836119，該熱線設有自動系統，可協助市民登記身份證及電話號碼。衞生防護中心其後會聯絡有關市民，以完成申報程序，但處理電話申報個案需時較長。

收到隔離令或檢疫令後，要隔離多久才能重返社區？

答：不論是呈報人或同住家人，若已接種兩針疫苗，只要在呈報後第6及7日，連續兩天快測陰性，隔離令或檢疫令可視為完結。若然未接種疫苗，則要隔離14日，並獲得連續兩天快測陰性，隔離令或檢疫令方結束。

▼3月7日 啓德啟晴邨賞晴樓、滿晴樓、悅晴樓圍封檢測▼

