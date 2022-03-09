青衣方艙醫院 ｜患者入住等大半日　批膳食欠佳「雞肉偏粉紅」

青衣社區隔離設施啟用後，外界關注內部環境及設施。有入住市民今日（9日）在港台《千禧年代》表示，在家等了大半日才獲安排送到隔離中心，期間在旅遊巴苦等數小時，感覺被當成犯人；即使入住後物資供應也不足，膳食較油膩，形容「飯唔熟，有啲雞肉偏粉紅」。



▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼

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方小姐上周六（5日）因居住大廈被圍封強檢，翌日凌晨獲通知全家初步確診，同日近中午再被通知，將於下午二時入營，要求盡快收拾行李，但沒有透露將去哪裡、隔離多少天。

等了大半天才送達隔離中心，方小姐形容過程絕對不順利，原以為下午要出發時間緊逼，故連午餐也沒有煮，但最終等了數小時，近下午六時才收到通知下樓乘坐旅遊巴。她說，旅遊巴並非直接抵達隔離中心，反而停泊在青衣航運路的迴旋處，再等候上頭指示，當時車上約有40人，有老有嫩，期間只開風扇，無水亦不可去洗手間，不禁質疑「當我哋係犯？」最終夜晚九時才送達青衣社區隔離設施。

當入到房間，方小姐指有三個床位，但床褥較污糟，飯盒已放到微暖，當晚也沒有提供梳洗用品，洗手間在首兩天也沒有廁紙、洗手液，亦未見報紙、書刊雜誌等娛樂，需自行帶備及申請本地數據。

在膳食方面，她指沒有選擇，多日也未見有水果提供，派飯時職員只是大力拍門大叫「放飯喇」，讓人感覺猶如坐監，膳食也較油膩如炒麵、炒意粉，她因吃不慣而多日感肚痛，經反映後才改善，但形容「飯唔熟，有啲雞肉偏粉紅」。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼

