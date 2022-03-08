疫情｜青衣方艙醫院入住率近八成　膳食款式增清真及素食選擇

青衣方艙醫院本月初投入運作，負責管理的保安局今日（8日）表示，目前已有近970間房間有隔離人士入住，入住率八成。膳食方面，供應商會每日提供四款含蔬菜和肉類膳食，亦有清真及素食選擇，並會送上水果。洗手間內已添置消毒洗手液，外判清潔公司會加強消毒及清潔，確保洗手間及淋浴間環境更衞生。



保安局今日（8日）表示，已有近970間房間入住，入住率八成。（資料圖片/李澤彤攝）

保安局發言人表示，自推出專線供確診者直接聯絡消防處安排入住社區隔離設施的新服務後，收到眾多申請。截至今日凌晨，青衣社區隔離設施內近970個房間已由隔離人士入住，佔可用房間接近八成，並陸續有患者獲安排入住。

洗手間內添置消毒洗手液

發言人指出，當局採取多項改善措施，會以小區及人性化管理，主動了解入住人士需求；食物供應商每日提供四款含有蔬菜和肉類的膳食，更有清真及素食款式供選擇，並送上水果。當局已在洗手間內添置消毒洗手液，外判清潔公司會加強消毒及清潔，確保洗手間及淋浴間環境更加衞生。

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為接受隔離家庭小童提供玩具

隔離設施內有提供免費報紙，將安排其他書刊雜誌；接受隔離家庭的小童會獲提供玩具；隔離人士亦可免費瀏覽不同網上娛樂平台。電訊公司已在方艙醫院加設5G網路覆蓋，如有需要會贈送免費本地數據。

發言人強調，根據《預防及控制疾病條例》（第599章），相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能觸犯妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁兩個月。如果確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁六個月。

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