青衣方艙醫院 ｜入夜後收首批患者　工程未完成　曾擺烏龍收錯症

連日新增超過三萬宗確診，港府正興建八個社區隔離及治療設施，其中青衣「方艙醫院」，提供3900個隔離床位，部份設施今日完工，晚上有首批患者入住，但現場觀察，仍有工程在進行，未知幾時才能全部完工



晚上7時左右，有三輛抗疫專車先後駛入方艙醫院，每輛車各載了一名患者。三人先後落車並進入隔離房間，隨後有數名穿着防護衣人員入內。

現場工作人員表示，未知三人是否確診患者，防護衣人員正確認身份。

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抗疫專車「擺烏龍」 應送去竹篙灣

《香港01》記者今午前往青衣方艙醫院現場查看，發現不斷有貨櫃車進出，場內部份裝修工程似乎仍在進行中。

到黃昏時間，有一輛印有「抗疫專用」的車輛駛入，車內載有一名相信是患者的女士。惟經工作人員查核後，發現該名女士應該是送去竹篙灣，結果車輛「掉頭走」。現場工作人員表示 ，抗疫專車已經不是第一次「擺烏龍」，之前亦曾「送錯過」。

雖然今日開始接收患者，但現場所見，仍有工程未完成。有消息指，部份無線Wi-Fi網絡未接駁好，部份渠管仍未接駁，未知何時才能完全竣工。

只收確診病人共用洗手間 當局指不會增加風險

青衣社區隔離設施提供3900個隔離床位，主要用作接收無病徵或輕症患者，部分設施包括洗手間和浴室需要共用。

對於共用洗手間會否增加風險，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會稱，專家有就方艙醫院的設計給予意見，由於有關社區隔離設只接收確診病人，沒有密切接觸者，因此共用洗手間不會增加病人感染風險。

▼2月28日 林鄭月娥等到青衣方艙醫院巡視▼



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▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼

