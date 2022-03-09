袁國勇指最差每5人有1人感染　乘交通工具亦會中招　促長者快打針

政府專家顧問、港大微生學系講座教授袁國勇今早（9日）出席香港港台電視節目《醫生與你 同行抗疫》時稱，預計現時本港至少每20個人有1人感染，最差的情況會每五人便有一人感染。他稱，目前近八成長者院舍染疫，現可做的很有限，最重要讓長者注射疫苗。公共交通工具等地方都有機會感染，需要佩戴具高保護性口罩或兩個口罩。又呼籲家中如有4歲以下幼童或長期病患，全家人都應全部接種疫苗加強對他們的保護。



▼3月8日 疫情下的市況▼



+ 19

現在最少每20人有1個已感染

袁國勇今（9日）在港台節目《醫生與你 同行抗疫》節目中提到「𠵱家我哋嘅計算應該係最少每20個人有1個感染咗，最差嘅情況係每5個人有1個感染咗。」他認為在公眾地方，電梯、巴士和港鐵等場合有機會感染，市民應佩戴N95高保護力口罩，或者同時配戴兩個口罩，一個貼面的外科口罩，外層加上布口罩。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇。（資料圖片）

促老人科醫生協助理解長者情況

至於第五波疫情導致長者及兒童感染及離世，袁指，超過八成院舍受新冠病毒感染，病毒仍會繼續傳播，現時院舍可做的很有限，促長者盡快接種疫苗為最重要。如有長者病發，老人科醫生應盡快協助了解，那些長者可住院接受抗病毒藥，或可留在院舍隔離治療。對於社區長者，他呼籲大家盡量減少外出。

幼童染疫要馬上求醫

袁國勇又呼籲如家中有4歲以下兒童，所有家庭成員都應打針，最好每隔一天做抗原測試。又指出，幼童一旦染疫，有機會發高燒、腦水腫，甚至猝死。他解釋，由於幼童免疫系統發展尚未成熟，病毒有機會快速擴散。如有數月大嬰兒感染，要馬上求醫。袁國勇稱，孕婦更加要盡快接種，否則出現早產、感染肺炎胎死腹中的情況較沒有打針的高。

▼3月9日 伊利沙伯醫院非新冠患者轉往其他醫院▼



+ 2

未有證據顯示康復多久適合接種下一針

他在節目中解答市民提問時曾說，染疫後康復的市民身體內的中和抗體可維持4至6個月。不過，暫沒有證據顯示康復後應相隔多久才適合接種下一針，他指一個月打或三個月後打，其實分別不大，視乎每人康復後身體體質。