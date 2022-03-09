約100間未爆疫安老院舍閉環　料涉2000員工　業界：太遲且有難度

本港87%安老院舍已有確診個案，政府今日(9日)「護老4招」中，包括優先在未爆疫院舍實施閉環管理有，安排專用酒店及專車予照顧員入住。安老院舍業界料，現僅剩約100間院舍未爆疫，形容「官方閉環」措施來得太遲，早有院舍為「自救」已自行推閉環：「如果疫情初期已做，就幫到院舍好多。」業界透露，閉環措施屬自願性質，承認實施上各有難處，例如部份員工本身是家庭照顧者，難以不返家生活，或將人手短缺問題加劇。



政府宣布將優先在未爆疫安老院舍推閉環管理措施。(資料圖片)

有院舍早閉環「自救」 87%安老院舍爆疫才大規模推行已太遲

香港安老服務協會執委、院舍營運者李輝形容：「遲來的閉環，但遲到好過冇到。」她稱在爆疫初期，有院舍深知員工染疫影響深遠，已自行推閉環管理，包括租住酒店供員工住宿，惟隨疫情大爆發，如今已有逾8成、甚至近9成院舍爆疫，剩餘院舍數量已不多：「但有好過冇。」

料閉環屬自願 社署要求交更表 員工反應不一

她表示，閉環管理屬自願安排，社署已要求院舍提供員工更表，以安排接送車輛及酒店等。她稱安老院舍更表「分分鐘都在變動」，若有員工未能上班則要即時找人填補空缺，難以跟從更表工作，擔心靈活度不足會影響計劃，當局亦未必能有龐大資源協助。

李輝：同事家中有長者需照顧 無人照顧飯都食唔到

她亦稱員工對閉環管理反應不一，部分人歡迎閉環管理，認為可保障長者及自己家庭；亦有部分人稱家中亦有長者需照顧，「無人照顧可能飯都食唔到。」

香港院舍難設員工宿舍 與內地不同 執行上或有困難

安老服務協會主席陳志育則表示，預料現時僅剩約100間院舍仍未爆疫，以每間人手約3、40人計算，料涉及數千人左右。他稱現時院舍面臨災難式爆炸，有保護措施會盡做，包括閉環管理。他坦言，閉環管理在執行上香港有相當大局限性，如內地院舍因地方較大，設有員工宿舍，較易推計劃；香港則因地方較小未能做到類似安排。

陳志育舉例指，有員工自己本身是家庭照顧者，難以長期不回家，惟閉環安排需要院舍全體員工配合，只有一部分員工可做到住酒店，則未能達到防疫效果，故推行時需獲得員工同意，相關機構及員工亦需達到共識，「執行上係有困難，但會盡力做」。他又認為輸入外勞可免卻上述情況，「因為佢地收工都係返宿舍」。

▼3月3日 港大微生物系專家袁國勇到西環新萬福護理院視察▼



目標3.18全港院舍百分百接種 陳志育：最近進度理想

至於政府目標在3月18日前完成為全港所有安老院舍接種首劑疫苗，陳稱已留意到正加速進行接種，每日亦有大量外展隊人員到不同院舍馬不停蹄為長者打針，不少長者已完成評估，正等候打針，形容進度理想。