涉藉詞看手相　把女友人推倒在床非禮　理大廚房佬否認控罪受審

人稱「理大廚房佬」的施漢恆，涉於去年3月在其家中非禮一名女友人，被控一項非禮罪。他今（9日）在西九龍法院否認控罪受審，女事主X供稱施當日在其家中，假借看手相將X推倒在床上，將其上衣連內衣拉起，捏和錫其胸部。辯方則指，施案發時問與X發生性行為要多少錢，惟X以正值月事為由拒絕。施之後提議替X按摩，X因此躺在床上。X庭上指，對辯方的說法沒有印象。



被告施漢恒（40歲），被控一項非禮罪，指他於2021年3月20日，在旺角塘尾道某大廈一單位內，猥褻侵犯中國籍女子Ｘ。

X指遭被告扯起上衣及內衣非禮

事主X出庭作供指，她與被告相識於2020年11月，僅屬普通朋友，直至案發前只見過一次面。及至案發當日，X因個人資料遭人放上網，欲找被告協助而相約在西九龍中心會面。之後，被告聲稱想將家中的遊戲機袋送給X，兩人遂於晚上約8時步行至被告家中。

在被告家中，X與其坐下聊天約10分鐘便打算離開，惟被告突然拉住X稱要幫其看手相，並拉X至床上坐下。X原本並不情願，但「俾佢氹左幾句」就將手遞給他。被告看罷便指X手紋有問題，隨即用一隻手捉著X的雙手，並將其推倒在床上。X當時感到十分害怕，不斷用言語及行為反抗，用手掙扎及用腳踢被告，但都未能成功掙脫。

被告隨後扯起X的上衣及內衣至腋下，並用右手捏X的右胸約15分鐘後，再用嘴錫X的右胸約20分鐘。期間，X除了起初輕聲地說了一句：「唔好搞我」外，因太害怕而未有再發出任何聲音，但仍一直試圖掙扎。被告之後又欲拉下X身上的運動褲，脫至「見到下體」的位置，X見狀說：「你再搞我，我就即刻去報警」，被告才作罷，X亦趁機立即離開。被問及為何在事發5日後才報警，X稱事後有將事件告知男友及女友人，但因太害怕而不知該怎樣做，最終才在朋友不斷勸說下報警。

辯方指被告曾問發生性行為的收費 X以正值月事為由拒絕

X其後在辯方盤問下，澄清兩人平日會用Facebook 通訊軟件溝通，但不記得期間有否提及「睇相」或「睇命」，亦不記得被告曾邀請她進行Cosplay(角色扮演)，以供他拍照。辯方隨後向X展示相關聊天截圖，X才表示對部份內容有些許印象。

辯方則道出其版本，指兩人當日在西九龍中心走到一條後樓梯，被告問若玩「threeplay」，要收多少錢，X回答稱以往收過1000元一次。被告之後又問：「可唔可以摸你，你驚唔驚？」，X則表示：「無乜所謂得唔得」。被告隨即隔著衣服摸X的胸，期間X未有反抗。

而在被告家中時，被告問及和X發生性行為的收費，X以正值月事為由拒絕。被告因而取出一本簿，叫X寫下適合的日子價錢，之後又提議在床上為X按摩，X亦因此躺在床上。惟對於以上所述，X表示均沒有印象，僅記得收過一本簿。

審訊押後至下周二（15日）續，事主X將繼續接受盤問。

案件編號：WKCC 4692/2021