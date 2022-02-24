涉非禮15歲女生　要求獻初夜　已婚教師非法性交等罪成

已婚中學男教師涉與15歲女學生發展師生戀，7次邀請女學生到自己與妻子的愛巢見面，期間要求女生替他手淫及獻出初夜，女生在半推半就之下與老師發生性行為。法官今日（24日）裁決時相信，女學生對被告有好感，卻又不懂如何與對方結束關係，令她在抗拒又喜歡的心理下，容許對方觸碰她的身體，又指她對性交過程的形容鉅細無遺，反之認為被告非真誠相信女學生已滿16歲，最終定被告非禮、與年齡16歲以下女童非法性交共7罪罪成。案件押後至4月14日判刑，期間為被告索取心理及背景報告，亦為女學生索取創傷報告。



35歲男被告LHM被控於2020年6月20日至10月12日，在粉嶺寓所6度非禮15歲女童X及曾經與X非法性交。

官指X在抗拒又喜歡的心理下 容許被告觸碰她的身體

被告自辯承認曾與X拍拖，而X在2019年12月9日，即事發前X在學校曾向他稱「我16歲喇」，並依賴這點相信X已滿16歲，而他承認在其中兩次事件中曾錫及攬X，其餘4項非禮事件則沒有發生，並否認二人曾發生性行為。

法官裁決指，X對被告有好感，被告的關懷必定令X感到高興，而X又不懂如何與被告結束關係，所以令X在抗拒又喜歡的心理下，容許被告觸碰她的身體，卻事發後感到困惑，甚至自殘，認為X的反應及處理手法合情理，指X在抗拒下繼續與被告交往不代表她捏造事件，相信X為誠實可靠證人。

不認為被告真誠相信X已滿16歲

法官續指，他並不相信被告真誠地認為X已滿16歲，解釋指被告有9年校務經驗，更知道與未滿16歲以下女童性交屬非法，既然他承認與X關係不道德，在首次事件後必會反覆思量，想起法例限制，或令事件由不道德變成不合法，他沒可能單憑X的一句說話便信她年滿16歲。

法官亦認為，被告非誠實可靠證人，自辯時在撒謊，由於他承認曾2次與X錫及攬，而當時X未滿16歲，不能同意有關行為，再者X對性交過程的形容鉅細無遺，裁定就該3次事件的控罪罪成。

至於其餘4次非禮事件，被告依賴妻子的在手機中的步行紀錄及二人的對話，辯稱X沒有可能到其家中，而該4次事件均沒發生。但法官表示，有關紀錄及對話不能排除X能夠到被告家中短聚的可能性，最終亦裁定他就該4次事件的控罪罪成。

案件編號：DCCC406/2021