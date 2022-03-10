上門策略奏效　有老人院7成人接種　醫生彭飛舟：打得一個就一個

第五波疫情嚴峻，安老院成重災區，為了減低感染長者因重症入院及死亡風險，打針外展隊近日馬不停蹄出動，到訪各安老院為院友打針，特首林鄭月娥日前更設下本月18日為「死線」，爭取為所有院舍長者接種首針。

有參與外展打針服務的彭飛舟醫生指出，即使在院舍爆疫嚴重下，打針隊仍爭取可上門到訪全港約900間老人院，「打得一個得一個，唔上去傾吓，唔知個老人家會唔會忽然想打針。」近期外展隊頻出動，在短短兩三星期，已將院舍長者接種率由約22%，提升至約43%。



近兩星期接種率飆21個百分點至43%

疫情嚴峻，長者打針意願亦增加，有些院舍到訪過程順利，彭飛舟表示，近日曾有外展隊到訪一間約有120名院友的院舍，成功替約70人打針，外展隊頻出動下，在短短兩三星期，已將院舍長者接種率由約22%，提升至約43%。不過，亦曾有已約好的院舍，翌日就爆疫，最終大部分長者都未能打針。

有信心3.18前訪全港院舍 彭飛舟：同長者傾吓 佢可能又想打

目前估計有40、50隊外展隊馬不停蹄到訪老人院舍，為合適長者接種科興疫苗，每隊通常包括醫生、護士或負責登記資料的文員，彭飛舟稱，如果不是大院舍，一般每隊每日可到訪約三間院舍，但如要跨區或到訪新界偏遠地區則或只能兩間，他指，有信心到本月18日可到訪全部院舍，「起碼上到去，見到面，同個長者傾吓，佢可能又想打針。」不過，暫時經驗，仍有約10%院舍長者是自己或家人拒絕打針。

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院舍質素參差，有時會影響外展隊工作，彭飛舟指，有些院舍環境較狹窄，也有在唐樓，醫護要行幾層樓梯才到達，「有啲院舍連換衫嘅地方都無，佢哋要係門口著好PPE(保護衣)先入間院舍，有時啲醫護都未必習慣。」他指，亦曾有院舍員工因見老人長有輕微病徵，因擔心已染疫而拒安排打針，故外展隊與院舍做好溝通很重要。

「雖然宜家唔係最好時機，但亦唔會係太遲，打一針都好，三日後都會開始有保護作用。」彭飛舟表示，現時只屬第一階段，之後仍需跟進上門打第二針及第三針，亦希望有一些現時拒打針的長者，在醫護再上門打針時會回心轉意。