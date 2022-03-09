加強版疫情記者會｜院舍閉環管理　公院4招減死亡　新策一文看清

【每日疫情記者會/加強版疫情記者會/全民檢測/抗疫措施】第五波確診逾50萬宗，觸目驚心。行政長官林鄭月娥今早（9日）主持首場「加強版」疫情記者會，預告除每星期二有行政會議外，她每日將率領不同局長交代抗疫進展、澄清坊間謠言及提供更加權威說法，「加強版」記者會將持續到一起戰勝疫情為止：「希望每日記者會唔使做好耐，大家都唔想成日見到我，早啲見唔到我，即係話香港已恢復正常生活。」

林鄭月娥指，50萬宗確診中，超過10萬宗為無徵狀感染，而第五波急速上升，死亡個案至昨日增至2365宗，大部份為長者，年齡中位數超過80歲，過半住安老院舍，

林鄭月娥表示在吸納內地到港專家，特別是國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的意見後，香港現階段工作重點是減死亡、減重症、減感染，而全民強制檢測仍在規劃內，強調能找出隱性傳播者，但要視乎疫情發展及何時啟動才能達致最好效果，亦要細化方案，暫不是優先工作。政府最新抗疫舉措，一文看清。



▼醫管局措施▼

1.將伊利沙伯醫院改為救治新冠患者指定醫院，未來4天會轉移非新冠病人到其他醫院，消防處會全面配合轉移病人安排。

2.除早前已公布將天水圍醫院、北大嶼山醫院400多張病床改為接收患者，會盡快將其餘躅院整體一半的普通病床、復康、急症病床改為接收新冠病人，料有約9000張，同時希望私家醫院配合接收病人。

3.請求中央派內地醫療團隊支援香港，包括協助提升北大嶼山醫院香港感染控制中心及亞洲國際博覽館社區治療設，提供更多醫療人手，提升救治重症病人能力。

4.爭取中央援建的落馬洲河套區應急醫院，由內地醫療團隊服務，爭取4月內分階段投入服務。

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



▼救院舍長者措施▼

1.爭取在3月18日前，完成全港1000多間院舍院友疫苗接種，以第一劑計算。

2.加強支援安老院舍及殘疾院舍，為部份院舍提供閉環管理，為照顧者提供酒店及專車，並提供足夠防護裝備，藉本地招聘及內地輸入，增加治療醫院。

3.盡快設立長者隔離設施及暫託中心，包括在亞洲博覽館、啟德郵輪碼頭及7個室內體育館。由於暫託中心需要一定醫護人手及照顧員，已要求私家醫院協助，照顧員方面會雙軌並進，提高誘因在本地招聘，同時在內地輸入照顧員。

4.將向安者院舍長者派發抗疫包，內裡包括中成藥。

▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼



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▼3月5日 內地專家組長梁萬年視察土瓜灣、青衣▼



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▼一名前線抗疫主管透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信▼



一名不願具名的前線抗疫主管，透過《香港01》向特首林鄭月娥發公開信，透露八成在家隔離的患者欠支援。（香港01記者攝）

▼重症藥物▼

1.醫管局已成功購入相當足夠的兩款新冠口服藥，一款已正在使用，另一款將在下周來港，林鄭特別感謝輝瑞及默沙東藥廠為香港作好大努力，令藥物及早來港。

▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼

