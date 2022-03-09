疫情｜政府與私家醫院聯會開會　林鄭提四大要求促分擔公院工作

國務院副總理韓正開腔質疑香港私家醫院不接收新冠肺炎病人後，私家醫院聯會與政府昨傍晚開會商討協助抗疫。行政長官林鄭月娥在會上向業界提出四大要求，包括盡量接收公立醫院的非確診病人和為輕症的確診病人提供診治，據悉大部份私家醫院都同意。



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



林鄭月娥第一個要求是盡量接收公立醫院的非確診病人，包括長期病患。不過，聯會反映私家醫院人手和床位都有限，認為主力接收要做「通波仔」或癌症手術的病人，病床流轉快才更有效。

第二個要求涉及照顧等候出院或入院的長者。政府在會上透露，未來將會在社區會堂等地方增設七至八個暫託中心，希望私家醫院聯同非政府機構承辦這些暫託中心，安排醫護駐場。業界表示會考慮招募退休醫護幫忙。

第三個要求是私家醫院門診為輕症的確診病人提供診治。消息指，會上絕大部份醫院都同意，但要考慮如何分隔確診病人和其他病人，已經著手處理。

第四個要求是提供熱線支援正在隔離的人士。私家醫院普遍認為難度不大，亦有部份醫院已經有做。

▼3月4日 伊利沙伯醫遺體安置情況▼



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林鄭月娥據報沒有正式要求私家醫院接收確診病人入院治療，不過如有個別私家醫院願意，政府會協助他們處理通風等技術問題。