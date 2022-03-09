樂善堂急聘暫託中心護理團隊照顧輕症長者　護理主任月薪達7.5萬

第五波疫情嚴峻，長者死亡個案激增，特首林鄭月娥今早（9日）公布四招重點支援，包括盡快設立更多長者暫托設施，預留予病徵輕微或已趨穩定的年長患者入住，免病情惡化。

據了解，協助社署營運、於石硤尾公園體育館暫託中心組成照顧專隊的樂善堂，再次刊登廣告，急聘註冊護士、登記護士、保健員、護理員及場地支援等大量人手，為初步確診或輕症長者在臨時照顧地點提供護理服務，月薪介乎25,000至75,000元，即日薪可達700元至2,300元。其中保健員及護理員月薪，更較勞福局於內地招聘的臨時外勞人工稍高，可達35,000元。

招聘廣告又註明，相關職位有一定工作風險，能即時上班者優先，工作期暫定至下月30日，惟有機會延長。



疫情持續，院舍長者首當其衝，第五波疫情至今，已有 710間安老院舍爆疫，佔全港整體數目56%，另全港逾2,000宗死亡個案中，94.8%屬於年逾60歲人士。

林鄭月娥公布四招針對長者支援，包括盡快設立更多長者隔離及暫托設施。（廖雁雄攝）

林鄭月娥今日公布四招針對長者支援，包括盡快設立更多長者隔離及暫托設施，預留給病徵輕微或已趨穩定的年長患者，並提供醫護監察，以防長者病情惡化。除了已投入服務的亞洲博覽館，以及兩個經改裝的彩榮路體育館及石硤尾體育館，將會分階段啟用位於啟德郵輪碼頭1,200張隔離病床，另有7個室內體育館可改裝成新的隔離設施。

保健員月薪也有$35,000 日、夜兩更工作

現時已於石硤尾公園體育館暫託中心組成照顧專隊的樂善堂，近日則於行內廣傳招聘啓示，表明急聘護理主任、註冊護士、登記護士、保健員、護理員及場地支援，當中以全職護理主任薪金最高，合共75,000元，須於港島區工作；其次是註冊護士及登記護士，薪金各達60,000元及50,000元，分兩更制。保健員及護理員月薪則有35,000元，同樣需分日、夜兩更工作。

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根據招聘廣告所示，每更為8.5小時，包括早、午及通宵更。至於日更場地支援人員，則有20,000元月薪，並註明於港島區上班。

招聘廣告另註明「有一定工作風險」，能即時上班優先，工作期暫定至下月30日，惟有機會延長。

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