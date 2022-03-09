快測平台｜將抽樣覆查　若有虛報交警方處理　2.26前確診毋須申報

政府本周初開始提供快速測試平台，讓市民自行呈報快測結果，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今（9日）在疫情記者會上表示，處方將會在呈報個案中抽樣作核酸檢測，以核實情況，若有懷疑個案，會交由警方處理。歐又強調，虛報屬不誠實使用電腦，而若他們發現與核酸抽樣結果與呈報情況不同，會調查當中原因及作出跟進。



歐家榮稱，政府希望透過2月26日至3月5日期間感染的個案，去掌握實際社區感染的情況，以評估是否已達高峰，故再三提醒市民，盡快於本月14日或之前利用系統作申報。至於2月26日前已確診的患者，則毋須再作呈報。



市民若呈上假資料會交警方跟進

歐家榮稱，經自行快測平台呈報的個案，政府會收集申報人資料及陽性檢測相片作隨機抽樣，如發現市民刻意呈上假資料，交由警方處理，並會採取法律行動。歐解釋，經快速檢測陽性1至2天做核酸檢查結果都會陽性，若前後結果不同，會調查當中原因作出跟進，或安排入住社區隔離設施再進一步檢測。

▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼



會派員上門向抽查人士派樣本收集包

抽樣調查方面，歐稱他們會在每一日的快測呈報個案中，抽樣部份作覆檢，並會安排承辦商上門派檢測包，對方會表明受衞生署委派，事前會先打電話通知相關人士，然後上門派鼻腔拭子樣本收集包，市民自行採樣和填好資料後放在門口，承辦商會於20分鐘內收回，並送到公共衞生服務處核對。若發現核酸結果呈陰性，會調查原因，例如會否與市民採樣方式有關，了解市民檢測做法等。歐相信，好多患者病徵輕微，甚至並無症狀，故相信實際感染數字，一定遠超過衞生署實際掌握的數字。

資料會用作推算社區感染是否已達高峰

歐家榮表示，平台讓2月26日至3月5日確診的市民補交確診資料，相信大部份市民已經康復，衞生署不會有特別跟進工作，但為掌握實際社區感染數據，及有否市民快測結果不真實或不準確，呼籲市民盡快於本月14日或之前申報。至於14日呈報期後，會按市民確診陽性日子計算，將2月尾核酸及快測數據一併公布，再評估趨勢是否在3月初已達疫情高峰。但於今年2月26日前確診的人士，則無須再作申報。

▼3月2日 市民深水埗搶購檢測劑▼



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另外醫管局總行政經理何婉霞今交代一名34歲男患者離世個案，指病情太急將會交由死因裁判官調查。

▼3月8日 疫情下的市況▼

