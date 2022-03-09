黃埔花園、沙田第一城等27個屋邨屋苑污水陽性　12萬居民要快測

政府今傍晚（9日）公布北區、葵青區、南區、九龍城區及沙田區多個範圍，包括紅磡海逸豪園、黃埔花園及沙田第一城等屋苑，檢測到污水呈陽性的結果，病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明天（10日）起陸續向約12萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共超過12萬個快速測試套裝，供自行檢測。



3月9日，部分污水呈陽性屋苑：



涉及地區及範圍：



北區：彩園邨及華明邨



葵青區：大窩口邨、葵賢苑、宏華大廈、尚文苑、德泰大廈、仁雅大廈及德大閣



南區：龍德苑、馬坑邨及龍欣苑



九龍城區：海逸豪園悅濤灣、海逸灣、玉庭軒、綠庭軒及翠堤灣；黃埔花園棕櫚苑、百合苑、紅棉苑、紫荊苑、綠榕苑、銀竹苑、錦桃苑及青樺苑



沙田區：沙田第一城及晴碧花園



▼快速測試陽性呈報平台填寫資料▼ https://www.chp.gov.hk/ratp



政府發言人提醒，使用快速測試套裝時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電1836 119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。此外，於上述地區內居住或工作的人士如快速測試結果呈陽性，亦可致電政府「為污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以安排專人上門派送快速抗原測試包及／或鼻腔拭子樣本收集包，費用全免。如他們選擇進行核酸檢測，可收集鼻腔拭子樣本，並由專人上門收取樣本進行核酸檢測。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。

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