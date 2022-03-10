為染疫長者提供支援　陳肇始：疫情無爆發上升　料確診數持續高企

疫情持續嚴峻，政府昨日（9日）宣布將伊利沙伯醫院轉為專治確診者的定點醫院，並會請求中央派醫療團隊到港，協助治理患者。食物及衞生局局長陳肇始今日（10日）表示，本港疫情現時無爆發性上升，惟確診數字居高不下，現時策略是預防重症和死亡，會根據患者情況分層治療，並會為有需要的染疫長者提供支援。

她又指，醫管局已就內地醫療團隊來港協助治療病人的安排洽商，南下的團隊主要是醫生和護士，亦會有救治確診者的經驗，將會協助北大嶼山感染控制中心和亞博，而正在由深圳衞建委協助建設的河套區應急醫院，則主要交由內地團隊營運。



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陳肇始早上在港台節目《千禧年代》表示，疫情現時無爆發性上升，但確診數字持續高企，現時最新策略為「遏止疫情、減低重症、減低死亡」，將會因應確診者的健康狀況分五層管治，最嚴重級別是在公立醫院治療，若病人情況症狀較輕微則可安排入住社區隔離設施或長者暫托中心，最輕微則可居家隔離，但強調醫管局會繼續提供問診服務，亦有電子平台讓居家隔離患者申報健康狀況，並會為有需要的確診長者提供支援。

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她表示，伊利沙伯醫院急症室有患者一直未能上病房，希望將該院轉為定點醫院後，可以加強醫治確診者的能力，但坦言轉為定點醫院要有過程，在伊利沙伯醫院的重症病人變成輕症，可轉移到北大嶼山感染控制中心和亞博，而若長者臨床情況良好但需要照顧，便可以去社區隔離設施的暫托中心，健康良好的病人亦可盡快出院。

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她亦希望私家醫院能接收更多非新冠病人，讓醫管局可騰出更多病床，讓現時公院僅3成床位治療確診者，提升至一半，惟私院人手安排亦出現樽頸，將會逐步推行，將更多公院轉為定點醫院。她特別提到港大醫學院承辦的暫托中心並非只有醫護，連學生也有加入團隊，「喺佢課程係一個好好嘅經驗」，建議其他院校和醫管局護士學校學習。

特首林鄭月娥在昨日的疫情記者會提到，已請求中央派內地醫療團隊來港，陳肇始表示，醫管局已就此初步洽商，南下的團隊主要是醫生和護士，亦會有救治確診者的經驗，將會協助北大嶼山感染控制中心和亞博，而正在由深圳衞建委協助建設的河套區應急醫院，則主要交由內地團隊營運。

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