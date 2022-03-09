陳肇始：18區建地區康健中心　轉介到私家醫生求醫可獲補貼

第五波疫情下，染疫人數在高位徘徊。食物及衞生局局長陳肇始表示，現時當局正規劃18區地區康健中心的藍圖，中心將採取會員制，市民如有小病小痛皆可尋求幫助，亦可經中心轉介到私家醫生接受治療，政府發放補貼。同時，中心會連結醫管局聯網，幫助接手醫管局仍須監察健康的病人。

另外，政府現時着重投資中醫業的發展。2025年將設立香港第一間位於將軍澳的中醫醫院 ，讓市民能夠用較便宜的價錢使用中醫服務。



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陳肇始今（9日）晚在港台電視31節目《盤點政策》談及基層醫療，她表示，現時的地區康健中心都是租借地方使用，當局正在18區尋覓地方，擴大服務範圍。中心由政府全資 ，並由非政府機構運營，稍後會招標。

她表示，中心採取會員制，若在當區居住或工作，便可以參加當區的地區康健中心及康健站。她希望市民能夠在中心接受專業醫護人員的建議，提升自身健康，而非「重治療 輕預防」。市民如有小病小痛，不需再去醫管局醫院看專科，中心會給予醫療建議，並將有專業護士充當「健康管理主任」照看市民。如市民有需要亦可經中心轉介到私家醫生接受治療，政府會發放補貼。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

另外，地區康健中心會連結醫管局聯網，幫助接手醫管局仍須監察健康的病人。例如不需長期用藥，但仍須定時檢查身體狀況的癌症康復者。陳肇始表示，如每一區市民在中心接受治療或建議，政府就能夠根據健康記錄，更加精準了解及評估，中心是否能提升市民健康。長遠有助提升政府未來的資源分配和服務。

至於中醫業方面，陳肇始表示，現時每一區設有中醫教研中心，提供門診服務。未來政府將會有三個發展方向，包括在2025年成立香港第一間位於將軍澳的中醫醫院，以及永久中藥檢測中心。希望市民可以用較便宜的價錢使用針灸等中醫服務。

另外，當局考慮擴展現有8間中西醫協作的公立醫院。

她亦指，政府投放五億元中醫藥發展基金，用以培訓人才、發展科研 。希望中醫院能夠發展專科，建立人才庫，並成爲旗艦醫院。