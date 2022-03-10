疫情｜食衞局與醫護專業團體會議　促助執行八大抗疫措施

食物及衞生局局長陳肇始昨日（9日）以視像形式與60多名來自各醫護專業團體、大專院校醫護學院、醫學組織、醫療機構及非政府組織的醫療衞生界代表舉行會議，全力動員醫護專業人員在短時間內組織醫護人手。

政府希望各醫療團體可協助執行八大抗疫措施，包括私家醫院繼續收治更多醫院管理局轉介的病人、以及加強支援患病長者的醫護服務等。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



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會議上，陳肇始、食衞局常任秘書長（衞生）陳松青和食衞局副局長徐德義醫生，向醫療衞生界代表闡述現時嚴峻疫情的最新發展。陳肇始表示，因應疫情發展，政府希望各醫療團體可協助執行以下八大抗疫措施：

（1）私家醫院繼續收治更多醫院管理局轉介的病人

（2）加強支援患病長者的醫護服務

（3）為社區隔離設施提供醫療支援

（4）加入醫管局的抗疫團隊

（5）協助加快推動新冠疫苗接種工作

（6）私家醫院及私營診所繼續維持收治病人，社區藥房繼續維持運作

（7）為新冠患者提供遠程醫療服務

（8）加強向市民發放防疫抗疫及治理新冠病毒病的資訊

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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醫療衞生界的代表在會上各自介紹其團體目前已參與的抗疫工作，並承諾會動員他們旗下的醫療專業人員協助執行上述各項抗疫措施。食衞局會與各醫護團體跟進落實情況，確保各項抗疫措施有足夠的人手支援。