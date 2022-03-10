指定醫院｜伊利沙伯醫院四分一非新冠病人已遷移　私院接收約20人

伊利沙伯醫院昨日（9日）起轉為新冠病人指定醫院，是第三間公院轉為定點醫院。醫管局總行政經理（醫療職系）鄧錦成今早（10日）在電台節目表示，伊利沙伯醫院昨轉移了四分一病人，當中有20名患者由私院接收，過程順利。他又指，該院會繼續接收非新冠的危急病人，並劃出空間讓緊急病人留醫，期望日後能在大部份聯網設立定點醫院。



▼3月9日 伊利沙伯醫院轉移院內非新冠病人▼



+ 6

伊利沙伯及廣華急症室一度500病人未上病房

鄧錦成表示，伊利沙伯醫院昨日起轉移非新冠病人到其他醫院，整個行動已完成四分一，形容過程順利。他又指，伊利沙伯及廣華醫院急症室連日迫爆，上周六（5日）共有500人滯留急症室無法上病房，現時已有約200名病人獲安排上病房，預料餘下病人亦可上病房。他又指，已轉介60名病情穩定、接近康復的非新冠病人，私院昨日已接收其中20人。他估計，伊利沙伯醫院轉為定點醫院後，可騰出1,500張病床。

▼3月9日 凱德花園圍封強檢▼



+ 2

主診醫生撰寫病人病情概要 以便接手醫院醫生跟進

對於病人轉院後跟進工作，他表示，每位病人轉院前，主診醫生會先撰寫詳細病情概要，讓下一間醫院接手的醫生跟進，兩邊醫生有需要時會溝通，接手的醫院會基於臨床判斷，向病人提供適切治療。

至於伊院轉為定點醫院後的急症室運作安排，鄧錦成表示，若有危急病人召喚救護車，伊院亦會繼續接收病人，亦會劃出部分區域安排有需要的緊急非新冠病人住院。

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



+ 2

相信能達分層治療之效 計劃在大部份聯網均設指定醫院

他續指，有其他骨科、外科等病人亦染疫，需要綜合治療，希望作為龍頭醫院的伊利沙伯醫院轉為定點醫後後，能集中患者、專家和資料照顧相關病人，當患者變回輕症時，便可將他們送往社區治療設施，相信能達到分層治療之效，減輕公院的負擔。他又指，醫管局初步構想是計劃在大部分聯網設立定點醫院，當中包括昨日已宣布的律敦治醫院，靈實醫院及東華三院馮堯敬醫院會陸續轉為定點醫院。