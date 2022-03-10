80未爆疫院舍閉環管理　羅致光稱難聘內地照顧員　3萬元非吸引

第五波疫情嚴峻，確診和死亡數字高居不下，長者的情況尤其嚴重，政府昨日（9日）提出在長者和殘疾人士院舍進行閉環管理。勞工及褔利局局長羅致光今早（10日）表示，現時僅餘80多間院舍仍未爆疫，相關院舍會優先進行閉環管理，政府已為相關院舍加設貨櫃、改裝活動室等作員工臨時宿舍，昨日亦已安排指定酒店讓員工入院。閉環管理措施日後將擴展至已爆疫院舍，但坦言現階段無法要求員工不能回家，暫未能評估有多少院舍可完全閉環管理。



▼3月9日 友愛邨愛明樓及愛勇樓圍封檢測▼



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羅致光早上在港台節目《千禧年代》表示，會優先在仍未有確診個案的80多個院舍進行閉環管理，形容為數不多，政府兩周前已為獨立院舍，在院舍外擺放已改裝的貨櫃作臨時宿舍，或採用活動室和空餘床位等現有設施，供員工下班後留宿，強調院舍可用自己的方法做到閉環管理，政府亦可協助無法騰出房間安置員工的院舍尋找指定酒店，亦安排專車接送。

他又指，除未爆疫的院舍外，部份已有人確診的部份院舍亦可做到分層管理，將染疫院友、緊密接觸者和非確診者分開照顧，故相關院舍在不同樓層閉環管理，相信會有一定成效。另有兩間仍未啟用的院舍，將借用作安置未受感染的院友作「逆向隔離」。

▼3月9日 石籬邨石寧樓圍封強檢▼



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至於院舍職員是否下班後再不能回家，羅致光表示，周日（6日）才開始相關準備工作，昨日才找到酒店可讓員工入住，坦言最好是全院閉環式管理，形容是「強烈要求」，希望院舍盡量配合，但考慮到院舍職員或因家庭需要未能留宿，難此難以評估實際上有多少院舍可做到完全閉環管理，「我哋暫時未有呢個評估，正如我哋開始呢個工作嘅時候話，唔好等評估喇，因為你評估得嚟呢，跟住就已經可能太遲喇，所以做得一步，我哋盡快喺尋日已經開始安排到酒店同員工開始入住。」

▼3月8日 疫情下的市況▼



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對於社會福利署早前招聘約1,000名內地合約員工支援本港安老院舍，羅致光表示，內地人員正分批陸續來港，首批30人已投入工作，第二批亦正在訓練，預料未來一兩日可加入團隊，但他坦言部份人會由廣西來港，因此需時讓更多人手加入團隊。

他又指，在招聘亦有一定困難，內地照顧員來港後要照顧大批體弱長者，形容挑戰相當大，「就算𠵱家你講緊三萬多少少嘅薪酬加埋津貼，同埋你又要照顧一大批體弱嘅長者呢，個挑戰都係相當言，現時喺內地個薪酬，同埋相計嗰個風險同水平，都唔係特別有吸引力」，他強調會在交通、住宿上方便內地照顧員。