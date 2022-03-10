大橋人工島及洪水橋等隔離設施日內啟用　本月內可增床位達2萬張

行政長官林鄭月娥今日(10日)主持第二日政府抗疫記者會，闡釋港府循5大方向增加隔離設施床位，包括在9幅土地建設隔離措施、徵用未入伙公屋、租用酒店、借用大型過渡性房屋項目等，料所有設施啟用後，隔離床位會增至7萬個，比第五波疫情前增20倍。

發展局局長黃偉綸表示，已交付的青衣及新田社區隔離設施提供大約6800個床位，其他項目就投供約14000個床位，包括日內將陸續投入服務的粉嶺馬適路、港珠澳大橋人工島及洪水橋三個項目，到元朗潭尾項目最快下周亦會投入服務，料本月內有2萬床位投入服務。



新田隔離設施。(中通社)

林鄭月娥表示，除原先鯉魚門渡假村及竹篙灣所提供約3700多個床位或單位外，政府已物色9幅土地，包括因鄰近內地、由內地直接建設的落馬洲河套應急醫院，以及其餘8個由內地援建設施，料合共會提供5萬多個單位。她又稱參考早前火炭駿洋邨做法，徵用新落成公屋，料有3,400個單位，以及借用大型過渡性房屋項目，約2,500個單位。

30多間酒店提供隔離房間 18間已啟用

她又稱，早前親自與酒店業界視頻會議，現時約有30多間酒店表示願意出租酒店作隔離設施，目前已有約一半、即18間酒店已投入服務，料全部啟用後可提供1.5萬間房間。她稱以上述5個來源增加相關設施後，可提供的床位及單位數目為第5波前的逾20倍。

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黃偉綸：8土地項目分兩批落成

發展局局長黃偉綸則表示，除落馬洲河套區外，其餘8幅土地由中建國際負責興建，佔地達78.6公頃，共可提供約4萬張病床，並會分兩批落成，其中青衣及新田已分別於3月1日及昨日(9日)交付啟用，合共提供6,000張病床。

其他土地方面，黃偉綸稱粉嶺馬適路、洪水橋、港珠澳大橋口岸人工島及元朗潭尾項目料可在3月內啟用，其中潭尾最快可於下星期投入服務，聯同青衣及新田，本月內可新提供約2萬單位或床位。他又說，竹篙灣及啟德前跑道區項目落成後亦可提供2萬單位或床位，料5月可投入服務。

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涉1.5萬工友 香港及內地各佔一半

黃偉綸續稱，單單3月內建好的隔離設施，涉及相關施工人手高峰時已達到1.5萬人，香港及內地各佔一半，即各有7,000多工友，最多更提供過620台大型機械、運輸車次達每日超過510車次等，並稱再次感謝中央支援及協調，以及中建集團幫助援建。

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