鄧炳強指隔離令具法律效力　市民無權選擇入住與否　違例者可判監

消防處日前推出專線方便有需要人士盡快安排進入社區隔離設施。保安局局長鄧炳強今早（10日）在記者會表示，自3月6日起專線收到達1.9萬個訊息，雖然有一半訊息未提供完整的資料，有訊息只是「畀個LIKE我哋」或作出批評，但經處理後，已有1700名市民疫安排入住隔離設施。鄧炳強強調，衛生署發出的隔離令具法律效力，市民無權選擇入住隔離設施與否，拒絕配合或擅離隔離地的人士，可被檢控，最高可被處罰款5000元及監禁2至6個月。



鄧炳強亦提到，保安局現時管理23個隔離設施，包括位於竹篙灣、青衣、新田等的設施，提供18800個床位，入住率逾四成，而大型隔離設施均採用小區形式管理，主動與市民溝通，以民為本。

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呼籲不要浪費社會資源

鄧炳強指，自3月6日起專線收到達1.9萬個訊息，有一半訊息未提供完整的資料，有訊息只是「畀我LIKE我哋」或作出批評等，由於專線主要為市民安排緊急入住隔離設施，呼籲「其他無謂嘅人唔好浪費社會資源」。

鄧炳強表示，消防署專線已翻譯成不同語言，以便利少數族裔，特別是外傭，冀確診外傭可盡快入住隔離設施。

拒絕入隔離設施可囚2個月

鄧炳強也強調，衛生署發出的隔離令具法律效力，市民無權選擇入住隔離設施與否，市民要跟從入住指示，否則屬違法，拒絕配合或觸犯公職人員可被處罰款5000元及監禁2個月，而擅離隔離地方亦可被罰款5000元及監禁6個月。

▼3月3日 青衣隔離設施運作情況▼

